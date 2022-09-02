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蔡英文特派陳建仁今晚出訪教廷　展開9天訪問行程

▲▼台北市小英之友會「熱情英友 熱血相挺」 記者會12/28假血液基金會南海捐血室舉行，前副總統陳建仁蒞會致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲前副總統陳建仁。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

教宗方濟各（Pope Francis）將在9月4日於梵蒂岡，主持先教宗若望保祿一世（Pope John Paul I）榮列真福品大典。對此，總統蔡英文特派前副總統陳建仁擔任特使，偕夫人赴教廷出席大典，彰顯兩國友好緊密邦誼。

總統府發言人張惇涵表示，特使團將於臺灣時間2日深夜啟程，預計將於9月3日抵達梵蒂岡，展開至9月11日，為期9天的訪問行程，包括：團員、隨員及隨扈共計6人。

張惇涵說，陳建仁伉儷除出席9月4日之大典外，9月5日將參加聖索菲亞大教堂和平彌撒，並拜會教廷愛德服務部、國際明愛會，以及馬爾他騎士團等，就台灣投入國際人道關懷救助等相關議題，與教廷深入交換意見。

張惇涵表示，陳建仁不僅是教廷宗座科學院第二位台灣籍院士，更是首位台灣籍理事；因此，陳建仁此行也將於9月7日至9月10日，出席教廷宗座科學院理事會議及院士會議，以及教宗方濟各（Pope Francis）接見全體院士活動。

張惇涵指出，陳建仁於任內，分別於2016年、2018年，及2019年，三度出訪教廷；分別出席德勒莎修女（Mother Teresa）封聖典禮、先教宗保祿六世等人封聖典禮，以及英國紐曼樞機主教（John Henry Newman）等5位天主教先人封聖典禮，充分展現台灣與教廷互動緊密，邦誼友好穩固。

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