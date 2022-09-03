保柚來香聚　南檢與台南市府攜手反賄選

▲麻豆區公所舉辦「保柚來香聚」2022麻豆文旦節農業產業文化活動，台南地檢署與台南市政府攜手反賄選宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



中秋佳節即將到來，麻豆區公所特於3日在麻豆代天府大型停車場，舉辦「保柚來香聚」2022麻豆文旦節農業產業文化活動，由在地柚農組成柚香市集，販售正宗麻豆文旦，吸引許多外地遊客前往購買。

活動邀請台南市長黃偉哲、台南地檢署檢察官廖羽羚、台南市農業局長李建裕、台南市麻豆區區長柳世雄及麻豆區農會總幹事孫慈敏等一同點燃祈福禮砲，象徵「平安柚幸福」揭開活動序幕。

台南市長黃偉哲表示，麻豆文旦今年採收前雨水多，果肉飽滿、多汁，整體品質更加穩定。為了加大文旦柚行銷力度，台南市政府也積極推廣行銷優惠活動，除在活動現場購買農產品滿500元可折抵50元，同時還能參加「台南購物節」抽獎活動。

因應年底即將舉辦地方公職人員九合一選舉，台南地檢署廖羽羚檢察官亦藉此次活動，向現場民眾宣導反賄選。廖檢察官表示，買票、賣票均屬犯罪行為，民眾千萬不可輕忽。而108年曾發生「麻豆文旦丟水庫」的假訊息引發風波，廖羽羚檢察官也藉機呼籲民眾務必主動查證，不製造、不轉傳、不隨意相信選舉假訊息，並設計有獎徵答與現場民眾互動，以活潑輕鬆的方式呼籲民眾發揮監督力量，以實際行動踴躍檢舉賄選。