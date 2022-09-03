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台南勞局職場大小事　提升溝通軟實力

▲台南市勞工局舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請才華教育機構負責人韓瑞信，分享「親子溝通一把罩」，從不同面向分享，如何有效溝通或傾聽，增進親子間情感交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請才華教育機構負責人韓瑞信，分享「親子溝通一把罩」，從不同面向分享，如何有效溝通或傾聽，增進親子間情感交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實黃偉哲市長施政理念，打造台南成為幸福宜居的「希望家園」，勞工局除致力協助市民就業，更希望協助市民追求幸福快樂的人生，持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請才華教育機構負責人韓瑞信，分享「親子溝通一把罩」，從不同面向分享，如何有效溝通或傾聽，增進親子間情感交流。

韓瑞信老師表示，成功的關鍵因素是85％的人際關係與溝通，15％為專業知識，因此如何擁有良好的溝通技巧成為現代人最想擁有的技能。韓老師準備幾個小測驗讓大家了解不同個性的人擁有的特質，進而把握談話要領，找出共同語言或運用讚美、建議及鼓勵的藝術搭配肢體動作或語調，除了展現自身表達的魅力，更能達成良好溝通。接著邀請不同領域的專家進行分享，除了實體分享外，更透過影片、臉書直播的方式，讓大台南總工會講師班培育出的李文金老師進行分享並與在場的學員互動，反應熱烈。

▲台南市勞工局舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請才華教育機構負責人韓瑞信，分享「親子溝通一把罩」，從不同面向分享，如何有效溝通或傾聽，增進親子間情感交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基表示，黃偉哲市長就任時以擎劃希望家園為臺南市城市願景，並以向下延伸勞權公民教育，深植勞資共榮分享創造共好的理念，為落實市長理念、提升勞工朋友軟實力，從108年開始持續辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，課程內容多元、接地氣，有助於勞工朋友職場軟實力的提升與成長，下一場次於10月1日邀請辰彩文創有限公司創辦人同時也是創易心智圖法的教育工作者—李珮瑜老師，與市民朋友分享「當生涯規劃遇上心智圖法~我的人生變得意義非凡」，相關課程內容及報名方式登載於勞工局網站，報名網址https://goo.gl/oQ88z4，歡迎大家踴躍報名參加。

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