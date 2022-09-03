台南勞工局職訓成果　展秀技藝展好物

▲台南市勞工局每年開辦逾35班次訓練課程，透過訓練提升勞工職能，培養一技之長促進就業，並於南紡購物中心5樓夢想舞台辦理職訓成果展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為建構黃偉哲市長「希望家園」的施政願景，台南市勞工局每年開辦逾35班次訓練課程，透過訓練提升勞工職能，培養一技之長促進就業，3日於南紡購物中心5樓夢想舞台辦理職訓成果展。

本次成果展學員除運用所學製作各類美食佳餚及飲品，同時提供精油舒壓按摩、美甲光療凝膠服務、手機貼模及清潔保養、小型木工藝、文創手工藝品等展售，除讓市民朋友暸解政府提供的職業訓練資源及培育成果外，同時也展現勞工局人才發展品質有成，2022年度參與勞動部人才發展品質管理評核(TTQS)，再獲訓練機構版金牌肯定，更是唯一地方政府職業訓練機關連續12年榮獲金牌的單位。





勞工局長王鑫基感謝南紡購物中心提供優質場地，以及參與職訓成果展的訓練單位及學員們，共同促成「永續新時尚 職訓好生活」職訓成果展，王鑫基說台南是一個有愛的城市，除了職訓成果展義賣捐贈做愛心之外，也辦理中秋集愛關懷弱勢活動，所購買的月餅是本市庇護工場展翼烘焙坊製作，環環相扣創造共好；此外，各培訓單位學員結訓後成為職場達人也深受各界肯定，他也期許未來學員每人在職場上扮演好自己的角色成為小亮點，每個小亮點集合變成大亮點共同照亮台南。

王鑫基進一步說勞工局為推動各項人才發展培育計畫，從訓練勞工朋友技能、職能提升到後續就、創業協助，以及提供舞台，讓人才發揮專長，創造人才價值，是台南市人才培訓的目標，2022年度勞工局參與TTQS評核再度榮獲金牌，是全國獨一無二唯一榮獲12連金的單位；王鑫基說在人才培育上，勞工局期許成為勞動人才訓練品質的領頭羊，不僅以身作則更帶動所轄訓練單位參與TTQS評核，亮眼績效共榮獲3金、10銀、22銅的牌等肯定，各訓練單位3日亦將得獎榮耀於成果展呈現與市民朋友分享。





3日共有群亞國際股份有限公司附設職業訓練中心、台南市新娘秘書產業工會、德鍵企業有限公司附設職業訓練中心、台南市美髮及美容美體業產業工會、中華醫事科技大學等12個訓練單位參與，以動態表演及靜態成品展覽呈現各類課程學習成果。

活動開場「旗袍風華秀」由台南市服飾設計職業工會學員展示旗袍作品走秀，嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學由「到府坐月子服務培訓班」中高齡專班學員示範「嬰兒全身按摩」技巧，伽碩企業有限公司附設職業訓練中心學員示範植栽品雕塑，中華醫事科技大學學員展現糖霜薑餅屋作品，另臺南市新娘秘書產業工會學員則現場展現如何快速變換造型，讓參與民眾看到學員們精湛的技藝；同時大台南總工會及頑皮抱身障者工作室帶來的手作黏土DIY及造型氣球教學，吸引許多民眾參與體驗。

職訓成果展現場除提供舞台讓學員發揮所長展現成果、增加自信，更透過所學將作品義賣回饋社會，貢獻一己之力，發揮人才價值，本次成果展學員作品所得將捐贈「有情有疼心有故事ㄟ厝 職災、弱勢家庭房屋修繕計畫」公益使用，3日義賣所得共計新台幣17萬9,101元，藉由公益活動讓訓練的正向能量往外擴散，發揮讓臺南成為有情、有疼心、溫暖的「希望家園」。

職訓就服中心主任梁偉玲說，藉由今日的成果展，讓大家看到訓練單位及學員豐碩的訓練成果，勞工局開辦失業者職業訓練提升工作技能，秉持著『給魚吃不如給釣竿』、『給釣竿還要提供豐沛的魚場』的理念協助失業者就、創業，訓後就業率達80％以上，如民眾想要進一步了解職業訓練資源，可電洽勞工局職訓就服中心06-6330820或至「台灣就業通」網站查詢。