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ET專訪／中國小姐參選南投參選　許淑華愛看NBA...學會永不放棄

▲許淑華力拚延續國民黨在南投縣的長期執政。（圖／許淑華競選總部提供，下同）

▲許淑華力拚延續國民黨在南投縣的長期執政。（圖／許淑華競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

九合一地方公職大選候選人登記作業啟動，選戰也正式鳴槍起跑，國民黨立委許淑華於8月29日搶先綠營對手蔡培慧一步，登記參選南投縣長，也展現延續藍軍在南投執政「17（年）+4」的雄厚企圖心。

即使歷任地方政壇的縣議員、南投市長，轉戰國會也已經超過7年，高䠷的身材和亮眼的外型，以及2018年站台助選時Cosplay的「神力女超人」驚豔形象，往往比許淑華的20年政治資歷和成績更引人注目，也令人不免好奇，當年她為何從模特兒、中國小姐的時尚身分，走上截然不同的政治路？自己對投身公共事務的理念又是甚麼？

許淑華表示，年輕時其實是誤打誤撞才參加選美活動，並沒有太多的得失心，「只當是為青春留下特別的一頁紀念」，後來在曾任南投市民代表會主席的父親引領下，轉而返鄉參選、接棒家族的政治事業；虎父無犬女，如今許淑華的表現堪稱青出於藍而勝於藍。

▲許淑華力拚延續國民黨在南投縣的長期執政。（圖／許淑華競選總部提供）

提及在身分和心境轉換上是否有過不適應和矛盾掙扎，許淑華認為，從事政治工作是絕對勉強不來的，必須要有為民眾服務的熱忱；在長期為南投鄉親服務的過程中，只要看到事情能順利解決，她就會覺得努力有了成果，個人不會帶有太多負面情緒，不過南投礙於地理環境，在交通運輸和經濟發展上一直受到限制，這始終是她心裡的遺憾，也是一直努力爭取改善的目標。

▲許淑華力拚延續國民黨在南投縣的長期執政。（圖／許淑華競選總部提供）

而政治工作環境複雜、勞心也勞力，但許淑華的健康狀況和體態一直維持得不錯，問她平時有無固定從事運動或其他休閒、養生方式來紓壓，維持身心健康並幫助思考決策？答案可能讓人驚訝又羨慕：「平時並沒有特別的運動習慣，特別是近年來活動行程比較多，更沒有時間可以去維持運動時間！」

不過許淑華補充，她很喜歡看籃球或體育比賽，「特別是NBA，情緒可以隨著支持球隊和球星的比賽過程起伏，十分紓壓，即便是輸球也能感受到他們不放棄的意志，相當振奮人心。」

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