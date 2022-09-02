美國會暴動「警察打警察」強辯自衛　他被判刑10年迄今最重

▲前紐約市警察韋伯斯特（身穿紅色外套者）在去年1月6日的美國國會暴亂中襲警。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

前美國紐約市警察韋伯斯特（Thomas Webster）參與去年1月6日的美國國會暴動，並且被拍攝到憤怒襲警，儘管他辯稱此舉為「自衛」，1日仍被判處10年有期徒刑，成為這次示威事件迄今刑期最重的被告。

CNN報導，現年56歲的韋伯斯特曾在海軍陸戰隊服役，根據法庭播放的影片證據，他身穿紅色外套，對著華府警官拉斯本（Noah Rathbun）憤怒揮舞金屬旗桿，接著跨過路障，用拉斯本的警察頭盔帽帶勒住對方脖子，因為相關一系列行為，在去年5月被判處6項罪名全部成立，其中5項都是重罪。

▲韋伯斯特辯稱這些行為是自衛。（圖／達志影像／美聯社）



韋伯斯特出庭時聲淚俱下，請求法官「寬恕」自己那天「沒有自制的勇氣」，「我再也無法用同樣的方式看待我的孩子。他們現在看待我的方式改變了，我一直都是他們的英雄，直到1月6日。」他也轉過身向旁聽的拉斯本警官致歉，不過僅說了一句「我很抱歉。」

檢方指出，被告帶著警隊配置的槍械及防彈衣前往國會大廈，而法官梅塔（Amit Mehta）也直言，「韋伯斯特先生，直到你來了，一切才亂了套。我每次看（影片）都仍感到震驚。沒有人推你，你自己跑過去了。」她指出，韋伯斯特的證詞與實際拍攝畫面多處相左，去年5月的自衛證詞「不可信」、「根本就是在幻想」。

▲韋伯斯特憔悴出庭。（圖／達志影像／美聯社）



韋伯斯特的辯護律師門羅（James Monroe）坦言，被告的行為是「毫無疑問應受譴責的暴力」，因此該為「這幾秒鐘的愚蠢」被判刑，但同時也是一個「非常體面正派的人」。他責怪前總統川普及共和黨人讓韋伯斯特及「其他得體守法的人」與美國同胞作對。