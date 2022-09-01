台海衝突風險大增！美智庫曝「台灣最大威脅」：將影響全球金融

▲美國分析，中國侵台恐將威脅台灣的海底電纜，並對全球造成影響。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國喬治梅森大學（George Mason University）莫卡特斯中心（Mercatus Center）對中國經濟與軍事資料庫進行分析後，發現解放軍可能已為侵台做出了廣泛計劃，而相關軍事行動更可能對台灣的海底電纜造成損壞，進而影響全球半導體產業與金融等多個領域。

據《南華早報》報導，莫卡特斯中心的報告指出，中國的資料庫目前已收藏不少與台灣相關的資訊，其中包括了台灣的潛在目標、經濟中心和軍事基地，就連他們的經緯度、郵政地址和電話號碼都有，顯示解放軍目前似乎已為入侵做了「廣泛的計劃」。美國智庫布魯金斯學會研究員瓊斯（Bruce Jones）也認為，台海很可能爆發危機。

從開放數據來看，中國的資料庫目前已包含了29.41萬個與「台灣海底電纜」有關的條目，顯示中國對相關領域具有高度興趣，因此報告懷疑，這些電纜很有可能是解放軍侵台時的攻擊目標。

全球的海底電纜系統對金融、經濟和半導體等領域至關重要，同時也承載著全球各大洲之間99%的網路流量，而台灣的海底電纜也是這龐大系統的一部分。然而，這些海底電纜十分脆弱，受到的保護也很少。

莫卡特斯中心的報告聲稱，若台海發生危機的話，台灣的海底電纜很有可能會被切斷，貨櫃運輸也會被中斷，從而為美國，乃至全球經濟帶來巨大衝擊。瓊斯表示，一旦台灣的海底電纜被切斷，中國也會付出巨大代價，不過北京願意為其戰略目標付出任何代價。