氣溫飆破44℃！加州人狂開冷氣老電網受不了　政府急喊：別充電動車

▲熱浪襲擊加州，但當地老舊的電網卻無法支撐人們龐大的用電需求，導致政府必須發出呼籲，要求人們避免在用電高峰時段為電動車充電，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

熱浪狂襲美國西部地區，加州洛杉磯更是預測，當地的氣溫有可能會飆破攝氏44度，民眾的用電需求也隨之升高。然而，加州老舊的電網卻早已不堪重負，加州當局只好在當地8月31日呼籲民眾不要在用電高峰時段為電動車充電。

據法新社報導，美國加州日前才剛領先全球，宣布當地將自2035年起禁售燃油汽車，全面進入電動車時代，但消息公佈沒幾天，當地老舊的電網就直接給了政府迎頭一棒，因為吃力的電網已難抵酷暑的侵襲，無法再承受更龐大的用電需求。

加州電網運營商「獨立電力調度中心」（CAISO）31日指出，「如果健康允許的話，我們呼籲所有消費者節約用電，將冷氣溫度設定至攝氏25.5度或更高，避免使用大型家電、關閉不必要的燈，並在下午4點到9點的用電高峰期，避免為電動汽車充電。」

電力公司要求用戶在下午4點至9點節約用電，是因為人們家中的太陽能板會在這個時段停止發電，然而這時段又是民眾下班及放學抵家、需要立刻開冷氣乘涼的時候，用電需求十分龐大。呼籲人們節約用電、不為電動車充電的聲明出爐後，立刻引來了推特網友們的嘲笑，認為這一現象證明了地方政府在環保時程上設想不周到。