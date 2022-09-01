柯文哲管不動？4劑疫苗接種率未達90％名單　台大、8家聯醫都上榜

▲柯文哲市政總質詢。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

面對Omicron BA.5疫情可能於9月中下旬達到高峰，台北市長柯文哲8月喊話，9月1日要檢查第4劑疫苗覆蓋率，未達90％以上的機關，包括醫事單位、防疫旅館、公共運輸等，就要公布機關名稱。台北市衛生局1日晚間公布名單，只見42家醫院皆未合格，且包括台大醫院、北市聯合醫院8家院區。

柯文哲1日下午赴市議會備詢，國民黨台北市議員徐巧芯表示，最近疫情升溫，指揮中心說從現在開始到9月下旬會達高峰，社區感染可能到年底仍無法完全下降，台北市對於此波疫情有哪些準備？

柯文哲回應，台北市衛生局今日會公布，第4劑疫苗未達90％而被列管的機關名稱，「意思是要讓這些機關知道，我已經在注意你了。」另外9月30日也要公布北市236所國小、國中、高中和幼稚園當中，學校疫苗注射率未達90％的學校，目前北市將於9月著重提升65歲以上市民、學校、醫院及公共運輸等單位疫苗施打狀況。

台北市衛生局晚間公布名單，截至8月31日止，北市第4劑疫苗接種率未達90％的家數，醫院共計42家、長照及社福機構計175家，以及防疫旅館79家。

名單中洋洋灑灑列出眾多被列管機關，只見北市幾乎各大醫院全上榜，包括台大醫院、台大醫院附設癌醫中心醫院、台大醫院兒童醫院、長庚醫院、北醫、馬偕醫院等都未符合柯文哲的標準，連台北市政府的台北市立聯合醫院8個院區，院本部、松德院區、仁愛院區、和平婦幼院區、中興院區、昆明防治中心、忠孝院區、陽明院區都上榜。

關於柯文哲此項要求，為8月15日召開第4劑疫苗催種記者會時，柯文哲提及，既然預估「敵軍」會在9月上旬出現，那現在起要加強第4劑疫苗，並規定醫事機關、防疫旅館、航空站、防疫計程車、公共運輸等單位，9月1日要檢查有無接種第4劑疫苗，倘若第4劑疫苗接種率低於90％，則要公布該機關名稱。

▼台北市衛生局1日晚間公布，第4劑疫苗接種率未達90％以上的地區級以上醫院名單。（圖／台北市衛生局提供）