登記插曲！陳時中指無障礙坡道文明象徵　藍議員氣炸：你以後別走大門

▲台北市長參選人陳時中。（圖／記者呂晏慈攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市長選戰開打，民進黨候選人陳時中31日赴北市選委會登記參選，遭台北市議員秦慧珠批評擋路口，「其他人只能走殘障通道覺得非常可恥悲哀」；陳時中1日受訪時緩頰，無障礙通道不是屈辱通道，而是社會文明進步的象徵，而此番言論也讓秦慧珠氣炸，她痛批，陳時中擺明喜歡耍官威，「煩請陳時中從今天起進到任何建築物都不要走大門，都改走無障礙坡道。」

陳時中1日上午前往萬華剝皮寮歷史文化街區參觀「領愛飛翔，化漸凍為見動」漸凍人協會26週年數位藝術展覽，他會前受訪表示，漸凍人是大家需要關心的議題，他關心很久了，因為他最好的朋友也是漸凍人。

此外，媒體也關注秦慧珠昨天批評搞特權，為走兩側的「無障礙坡道」受到屈辱；陳時中直言，把殘障通道當作一種屈辱，這樣是對無障礙環境認識不清，此外，根據選委會規定，他是站在可以跟記者交流的地方，以往都是這樣，沒有因為自己而特別，「殘障通道不是屈辱通道，而是社會文明進步的象徵」。

秦慧珠表示，陳時中昨天登記參選擋住信義區公所的大門，逼得自己只能經由身障坡道進入登記，陳時中被記者問到時還能大言不慚地說「殘障的通道並不是屈辱的通道，是表示社會文明進步的象徵。」，秦慧珠批評，根本是幹話，「你把大門堵起來不給其他人走，被人家講話了還意圖用話術開脫，完全不認錯。」

秦慧珠批評，陳時中擺明就是一個喜歡耍官威、耍特權且不顧他人方便的幹話仔，難怪台北市民有71%討厭他。

對於陳時中指出「殘障的通道並不是屈辱的通道，是表示社會文明進步的象徵。」，秦慧珠痛批，這句話沒錯的話，那煩請陳時中自我以身作則，從今天起進到任何建築物都不要走大門，都改走無障礙坡道呢？