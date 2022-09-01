諷林姿妙貪污「不會讓宜蘭見笑」　江聰淵登記參選宜蘭縣長

▲▼江聰淵登記選縣長，要以三支箭發展宜蘭新經濟，帶領宜蘭開創新局。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

民進黨宜蘭市長江聰淵，在前縣長劉守成等大批支持者陪同下，1日登記選縣長，他強調，清廉、能力、國家意識是從政者的基本條件，而他也暗諷現任縣長林姿妙，承諾自己絕不讓家人干政，絕不允許貪污、無能讓宜蘭「見笑」，且會讓鄉親繼續走路有風，讓大家都比大拇指。

賣菜囝仔選縣長！江聰淵登記時表示，深信施政肯用心，山水也會變黃金的江聰淵，這次為許諾子孫一個更好的未來，擘劃宜蘭三支箭：

第一支箭，要讓宜蘭好賺食，江聰淵主張用探索教育做為核心，將教育、運動、休閒、健康、觀光……等產業整合在一起。讓宜蘭孩子，親近宜蘭的山海、下水能游、上山能跑。不只是頭腦好、會思考、會應變，還要有健康的身體。這個與山海共舞的新經濟產業鏈，不但能為宜蘭經濟找出路，也是為在地年輕人找頭路。

第二支箭，要讓宜蘭好徛起--高鐵延伸宜蘭，是一個能帶給宜蘭的城市發展、進步的新動能，因此有必要朝向線性城市發展的脈絡，將全縣的城鄉空間做完善的檢討與整備，並且加強以智慧科技建構完善的縣內、聯外交通運輸系統。

第三支箭，要讓宜蘭好生活—其核心價值就是與環境永續和諧共生的優質生活，具體的做法就是綠色經濟讓環境永續、防災治水打造韌性城鄉、深耕在地生活願景、落實全齡社福友善樂活、讓運動成為生活的一部分。