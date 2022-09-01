蔣萬安騎YouBike進場登記　林楚茵批違法耍特權

▲林楚茵批評國民黨不抹黑就不會選。（圖／林楚茵辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰開打，民進黨候選人陳時中31日赴北市選委會登記參選，遭台北市議員秦慧珠批評擋路口搞特權，還說「其他人只能走殘障通道覺得非常可恥悲哀」；對此，陳時中競選團隊發言人、立委林楚茵1日質疑，國民黨不抹黑就不會選，今天國民黨參選人蔣萬安騎YouBike進場，大隊人馬騎在人行道上，違反《道路交通管理處罰條例》，這才是耍特權。

林楚茵今天說，昨天陳時中和台北市議員、競選團隊在登記會場門口助陣喊聲，站在台北市選委會劃定採訪位置，也留有規劃通行動線，當時秦慧珠也要登記，明明就有規劃動線，卻在旁邊大罵鬧場，更誇張的是，秦慧珠說走無障礙通道是一種羞辱，歧視障礙者朋友。

林楚茵批評，2018年時任台北市長候選人的丁守中登記參選也帶大批人馬將會場擠得水洩不通，秦慧珠怎麼不罵丁守中？怎麼不說他們鴨霸？原來那時候她就站在旁邊跟著喊聲呀；今天輪到蔣萬安登記參選，故作姿態騎YouBike進場，大隊人馬騎在人行道，直接停放在登記門口，難道是因為沒聲量、發現自己人氣比丁守中當年差，只好派秦慧珠鬧場、抹黑秀下限？

林楚茵還說，蔣萬安騎YouBike去登記，雖然自己在專用道，但大隊人馬騎在人行道上，已經違反《道路交通管理處罰條例》第74條，「安安才是耍特權，慧珠姐看到了嗎？」

《道路交通管理處罰條例》明文規定，慢車駕駛人若在人行道或快車道行駛，處新台幣300元以上、1200元以下罰鍰。