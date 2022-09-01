陳時中喊公布大巨蛋檔案　柯文哲爆粗口：屁話連篇！他X的

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

面對台北大巨蛋防火避難審查持續卡關，民進黨台北市長參選人陳時中日前表示，若當選要公布大巨蛋決策過程紀錄的檔案。國民黨台北市議員汪志冰1日詢問，台北市長柯文哲聽了會不會生氣？而柯文哲則爆粗口罵說，自己公布全部檔案了，還要挖什麼檔案，「這屁話，屁話連篇，他X的」。

柯文哲1日下午赴市議會備詢，汪志冰表示，柯文哲近期在外縣市趴趴走，跑到高雄時，高雄市長陳其邁說要請吃鹹酥雞，但柯文哲卻認為太鹹，所以她準備了一袋台北市知名鹹酥雞送給柯文哲，並笑稱「很好吃」、「不用跑去高雄」，最終由市府人員代為收下。

針對大巨蛋議題，汪志冰指出，大巨蛋陰魂不散的跟了柯文哲8年，從選舉時目標就鎖定大巨蛋，但想不到陰魂不散，目前也處理不了，且柯文哲因此當上市長，而陳時中也發現了大巨蛋「還滿好用的」，所以現在開始抓交替，柯文哲現在被營建署卡，敵人以前是前台北市長郝龍斌，現在則是陳時中。

汪志冰詢問，陳時中說當選後要公布檔案，會不會生氣？柯文哲則說，這個讓他覺得很好笑，陳時中能否講出將目前大巨蛋弄更安全的具體方法，大巨蛋本來就是體育使用優先，剩下才是其他用途，「公布檔案，我們全部都公布啦！他還想去挖出什麼檔案沒公布？這屁話，屁話連篇，他X的。」

汪志冰再問，當初柯文哲也針對郝龍斌說很多屁話，包括弊案、財團刀叉吃人肉等。柯文哲稱，自己當時沒有經驗，不曉得大巨蛋不按圖施工而停工後會變成這樣，「遠雄的確是不按圖施工，反正這個很慘啦！」