3名台灣人獲救！柬埔寨「豬仔」臉書求助　10天救出103人

▲柬埔寨西港警方解救遭販賣和拘禁的外國人。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨人口販運事件頻傳，該國政府8月公布外國受害者可以求助的官方管道，其中一個就是副總理兼內政部長蘇慶臉書專頁。柬埔寨政府表示，蘇慶臉書專頁10天接獲40起求助案件，救出103人，其中包括3名台灣人。

柬中時報1日報導，副總理兼內政部長蘇慶臉書專頁10天接獲40起求助個案，救出遭到販賣與拘禁的103名本地及外籍人士。內政部國務秘書兼發言人喬速比說明，這10天期間為8月18日至29日，而103名獲救者中，有1名本地人，其餘皆為外籍人士，包括2名美國人、1名印尼人、38名中國人、3名台灣人、53名馬來西亞人、5名越南人。

不過報導並未描述這群獲救者是如何被救出，以及獲救時間點。

依據蘇慶8月26日發布的呼籲書，依據調查，國家反人口販賣委員會發現，境外不法集團與在柬同夥，透過社交媒體以高薪工作誘騙外籍人士來柬埔寨從事網路賭博工作，淪為人口販運受害者，遭不法集團不斷轉賣，若受害者不聽從安排將遭到暴力虐待，「我感到十分遺憾，並譴責這種不人道的行為」。

反人口販賣委員會的特別工作小組8月30日也召開會議，部署重點任務，強化打擊一切形式的人口販賣及性犯罪。該團隊由國家警察總署、國家憲兵、中央治安局及移民總局組成，並由國家警察總署總監涅沙文領導。

►為愛赴緬密會「貌美網婆」 他下機遭擄KK園區！虐打挨餓慘死異鄉

►3台男為「搶女人」命喪柬埔寨！警調查報告出爐 他槍殺2人後自盡

►在柬埔寨飯吃一半「竟遭當眾擄走」 華裔妹子自助旅行淪豬仔

