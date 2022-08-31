末日洪災近了？柬埔寨教主稱「我的農舍能逃一劫」　2萬人瘋狂湧入





▲韋斯納的洪災末日預言吸引2萬人到他的農舍避難。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨民主主義同盟黨（LDP）創始人韋斯納（Khem Veasna）近期宣稱，世界末日即將到來，聖經級洪水將淹沒整個地球，只有他的農舍能夠逃過一劫。沒想到這番言論居然真的吸引多達2萬人到他家，有的人辭職、有的人丟下工作，帶著家人一同逃難不肯離去，深信他就是救世主。

綜合每日郵報、高棉時報等外媒報導，韋斯納自稱梵天（Brahma），每天使用大聲公向他的信眾佈道。他宣稱，他的脊椎出現「黑洞」（black hole），並向他傳遞訊息，也就是足以摧毀一切的洪災即將來襲，波及全世界與各國，只有他在暹粒（Siem Reap）的農舍園地不受影響，同時呼籲在南韓的柬埔寨移工放棄工作返國。

韋斯納的臉書擁有超過37萬名粉絲，在分享這則預言後，沒想到這真的吸引多達2萬人湧入韋斯納的農舍，有的人辭職、有的人放下手上工作，紛紛帶著家人搬進韋斯納的農場，有男有女，也有孩子、長者，不願意離開。

這狀況讓當地人感到困惑且不滿，因為這群追隨者把環境弄得一團糟，還在公共場所隨地大小便。

目前柬埔寨當地政府已要求韋斯納的群眾解散，並發出最後通牒，若不離開將採取法律行動，勞動部發言人也呼籲，民眾別因迷信辭去工作。為了阻止更多人進入，農舍入口已經放置路障，但外傳許多人仍在附近搭帳篷或預定飯店，希望「洪水」來臨時能及時前往安全之處避難。

不過依據暹粒省的最新說法，部分群眾已經離去。暹粒省警方指出，警察與相關執法機構已加強安全措施與人群控制，鼓勵人民返家。