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3台男為「搶女人」命喪柬埔寨！警調查報告出爐　他槍殺2人後自盡

▲▼柬埔寨公寓驚傳槍擊！3名台灣男遭擊斃　陳屍血泊中。（圖／翻攝自環球博訊）

▲3名台灣男陳屍金邊公寓中。（圖／翻攝自環球博訊）

記者張方瑀／綜合報導

柬埔寨金邊一間公寓28日晚上發生槍擊命案，3名台灣人倒臥血泊中身亡，死者都來自台南，當地警方初步調查顯示，應是「3人互相殘殺」引發外界討論。當地媒體獨家報導指出，3人是因為「搶女人」才自相殘殺，其中一人槍殺另外兩人後自盡。

根據《柬中時報》獨家報導，當地警方在結案報告中指出，3名死者分別為小林（30歲）、阿韋（32歲）和阿宏（29歲），三個人是自相殘殺，並沒有外力介入，是小林持槍殺害阿韋、阿宏後自殺。

報導指出，案件的唯一證人28歲的許姓男子同樣來自台灣，他向警方表示，28日凌晨12時左右，阿韋和阿宏打電話給他，3人一同前往小林所住的公寓，以解決「搶女人」的糾紛。

▲▼▲▼柬埔寨公寓驚傳槍擊！3名台灣男遭擊斃　陳屍血泊中。（圖／翻攝自環球博訊）

▲▼3名台男陳屍血泊中，而當地警方在沙發上找到一本名為《可以善良，但你要有底線不當好人》的書。（圖／翻攝自柬中時報、環球傳訊）

▲▼柬埔寨警方在沙發上找到一本名為《可以善良，但你要有底線不當好人》的書。（圖／翻攝自《柬中時報》）

結果三人談不攏開始大吵，許姓男子就先行離開房間，這時小林請他先下樓去接另外兩名台灣男子，再度上樓後三人也沒有異狀，所以就先行離開。後來許姓男子Face Time打電話給小林，連續撥打4次無人接聽後，選擇在凌晨5時左右返回小林的公寓，結果就看到三人已倒在血泊中。

警方在案發現場總共找到6枚彈殼，以及一支短槍、41枚子彈和43.67克K他命；另外在沙發上找到一本名為《可以善良，但你要有底線不當好人》的書，疑似是小林生前閱讀的最後一本書。

▲▼ 程衡。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

▲柬埔寨金邊28日晚間傳出槍擊案，3名死者均為台南人，其中程姓死者臉書也曝光。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

台南市警局表示，3名台灣死者都來自台南，過去曾犯下詐欺、組織犯罪等前科，經查係自願前往柬埔寨，其中住台南市東區的林姓男子「阿宏」是在本月10日前往柬埔寨，其餘葉姓以及程姓2人是台南仁德區人。歸仁分局長邱顯良指出，葉姓男的母親、程姓男子的哥哥於28日晚間前來歸仁分局報案，指稱葉、程2人疑在柬埔寨遭人殺害。

林、葉、程3名死者均是台南人，台南市議員郭鴻儀受葉、程家屬所託，代表家屬回應外界關心，針對柬國警方的說法，郭鴻儀受訪時對柬警說法表示「尊重」。

►大逆轉！3台人柬埔寨慘死　金邊警方公布「初步調查結果」
►柬國警方指3台人互相殘殺　郭鴻儀「尊重但質疑」請政府查明真相

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