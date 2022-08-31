和尚出家逾10年變正妹！豪砸300萬買名車開嗆酸民　學霸背景曝光

▲泰國一名和尚轉型成為「跨性別者」掀波，近日又因買BMW挨轟。（圖／翻攝自普拉旺臉書，下同）

圖文／鏡週刊

宗教向來給人一種莊嚴肅穆的感覺，不過在泰國就有一位和尚因為作風太「特別」成為眾人議論的對象！來自泰國曼谷蘇通寺（Wat Soithong）的和尚普拉旺（Phra Maha Praiwan）日前突然轉型成為一名「跨性別KOL」引發關注，近日他又帶著現金「購買一台BMW」讓不少人對他的金錢來源產生質疑！不過普拉旺馬上就反擊酸民，強調自己每天做4到5份工作，不滿發聲：「為什麼我會買不起？」

綜合外媒報導，現年31歲的普拉旺出家超過10年，先前他透過臉書直播「佛法脫口秀」，以幽默、生動的方式講道，一夕爆紅，粉絲團更有超過230萬人追蹤！去年底普拉旺決心成為一名網紅，脫下橘色僧袍、畫上濃妝、留起長髮，搖身一變成為「跨性別者」，震驚各界。

近日普拉旺再度登上媒體版面，原因是他帶著「360萬泰銖」（約新台幣300萬元）的現金去購買BMW，讓大批網友炸鍋，紛紛質疑他的資金來源不明！不過普拉旺也不是省油的燈，立刻在臉書反擊酸民表示：「我每天做4到5份工作，賣榴槤和辣椒醬。為什麼我買不起？」他認為，明明是買車為什麼就不能用現金買？還強調這台BMW對他來說「就像是第2個家」，同時曬出帳單喊：「我努力工作的時候，有人看到嗎？」

據悉，普拉旺在小學畢業後就出家，並在巴利研究（Pali studies）通過第九級的佛學考試，同時他也是個學霸，擁有摩訶朱拉隆功大學（MCU）佛教碩士學位以及藍甘杏大學的法律學士學位，目前正在攻讀和平研究博士。



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