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「樂齡活力秀」　台南南瀛堂熱鬧舉辦！

▲台南市樂齡活力秀，31日上午9時在台南市民治市政中心南瀛堂熱鬧展開，黃偉哲市長親臨現場給長輩們加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市樂齡活力秀，31日上午在台南市民治市政中心南瀛堂熱鬧展開，黃偉哲市長親臨現場給長輩們加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一年一度的台南市樂齡活力秀，31日上午9時在台南市民治市政中心南瀛堂熱鬧展開！這次參賽隊伍有各社區的長者及長照、日照中心等機構的長者一起同樂，不受年齡及身體活動的限制，在舞台上展現不老風華。

為預防及延緩失能、促進台南市社區長者及弱勢長者的身心健康，衛生局持續舉辦樂齡活力秀，不僅提供一個表演舞台，讓長者可以自信的一展平日辛苦練習的成果，更可以讓長者願意走出戶外、增進與其他人的交流。今日於南瀛堂舉辦的台南市樂齡活力秀，有5個機構隊伍及11個在分區競賽擊敗眾多隊伍而晉級的社區隊伍參賽，共計16個隊伍一同角逐最高榮耀，黃偉哲市長也親臨現場，替所有參賽長輩加油打氣，緩解長者緊張的心情。

▲台南市樂齡活力秀，31日上午9時在台南市民治市政中心南瀛堂熱鬧展開，黃偉哲市長親臨現場給長輩們加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次參賽隊伍表演內容都別具特色，以故事性或具地方特色之表演，融入傳統元素，展現各地不同的文化風情: 來自關廟的旺萊寶貝帶來的舞曲「鄉村風情、農家樂」，配合著優美的旋律輕快的舞步，手持著自製的扇子，舞出快樂的舞步；台江美善隊加入鼓棒的元素，透過擊打抗力球帶來一股新的風潮；和愛陽光媽咪隊把鍋蓋、水瓢、寶特瓶化身為樂器精靈，組成史上最吸睛、最環保的「鍋碗瓢盆大樂隊」。

▲台南市樂齡活力秀，31日上午9時在台南市民治市政中心南瀛堂熱鬧展開，黃偉哲市長親臨現場給長輩們加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有些隊伍則以健康操搭配耳熟能詳的懷舊老歌，展現長者活潑及創意的一面；千歲觀音隊配合「瀟灑走一回」經典老歌，讓老人家透過歌曲的回憶想到從前的年少時光；「有呷」旺 萊隊利用舞曲「踏浪」在藍天白雲下迎著海浪，手持著五彩繽紛的彩球，舞動著輕快舞步，展現無比魅力；菁寮長青太鼓隊以嘹亮高亢的聲音引領合唱台灣民謠「西北雨」，接著再以震撼有力的太鼓打擊樂持續平舖出「四季紅」的春夏秋冬。各個隊伍都各具特色，長者透過運動、社會參與，維持活力及魅力，展現自信與光彩的形象，實踐活躍老化的目標。

▲台南市樂齡活力秀，31日上午9時在台南市民治市政中心南瀛堂熱鬧展開，黃偉哲市長親臨現場給長輩們加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

期望透過本次的競賽活動，鼓勵長者走出戶外，維持良好的運動習慣，並與來自不同社區及機構的長者相互交流，彼此學習樂觀的生活態度，度過健康有品質的老年生活。

▲台南市樂齡活力秀，31日上午9時在台南市民治市政中心南瀛堂熱鬧展開，黃偉哲市長親臨現場給長輩們加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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