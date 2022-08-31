台南市勞工局再獲勞動部TTQS金牌　創12年連金佳績

▲台南市勞工局強化訓練品質導入勞動部TTQS人才發展品質管理系統，2022年再獲金牌肯定，拿下「全國唯一」公部門機關12連金的佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局長期培力勞工職能，依「失業者」、「身障者」、「在職者」不同對象培育需求，量身打造職業訓練課程，為強化訓練品質導入勞動部TTQS人才發展品質管理系統，2022年再獲金牌肯定，拿下「全國唯一」公部門機關12連金的佳績，並於31日於市政會議進行專案報告，闡述人才培育亮點方案。

黃偉哲市長表示城市的競爭力，在於人才培育，厚植人力資本進而帶動城市、國家的發展。從勞工局推動各項人才發展培育計畫與效益，不僅從就業率看到對勞工朋友技能培育的成果，還有提供公益平台，讓人才發揮專長，創造人才價值，同時也將好的培育方案經驗擴散到外縣市，創造共好，勉勵勞工局以金牌為標竿，持續精進辦訓品質，提升勞工職能並協助就業，讓台南成為人才培育的「希望家園」。

勞動部勞動力發展署TTQS人才發展品質系統開辦17年以來，總計約有2萬2,749家企業及訓練機構參與評核，僅有408家企業及訓練機構獲得金牌佳績，獲獎率僅1.8％，台南市勞工局連獲12年金牌肯定，實屬不易。勞工局推動人才培育亮點包含「照顧服務訓練」開辦35班次，為全國開班數第一高、並首創居家實習課程，強化學員照顧實務技巧，失業者與身障者職業訓練後就業率逾80％以上，充分展現訓用合一；此外，推動「勞工領袖大學」階梯式學習系統，完整系統化學習地圖及設置分級結訓考核，亦獲新北、桃園、彰化等外縣市參訪進行交流，帶動在職勞工管理職能課程開辦風潮。勞工局秉持『給釣竿、建魚場，更要陪伴釣魚』精神，首創身障人力銀行，調查身障者需求企業職缺進行就業媒合及辦理培訓課程，企業進用身障者成長32.3%、就業媒合數成長55%，所建置的「晴天坊網路暨實體據點展銷平台」，成立迄今已創下新臺幣6,844萬的銷售額，成功拓展弱勢產銷平台效益。

在分享創造共好的理念下，鼓勵學員訓後要貢獻所長、回饋社會，由勞工局搭建公益平台，透過義剪、學員作品義賣等管道，一方面展現學習成果，一方面公益回饋社會，形成善的正面循環；勞工局更帶動轄內辦訓單位的能量，輔導訓練單位提升品質，目前轄內訓練單位參與TTQS評核共獲3金、10銀、22銅的成績，一起精進台南辦訓品質。

勞工局長王鑫基表示，全國首創身障人力銀行，從培育到媒合一條龍服務，訓後就業率達8成，台南市推動身心障礙者就業足額進用比率達94％、高於全國。王鑫基說說因應中央推動移工留才久用方案，針對在台工作滿6年以上的移工，取得我國副學士(專科)以上學位的僑外生符合薪資或技術條件者，可由雇主申請為中階技術人力留用的政策；為了讓移工變移民，勞工局在人力變人才、留才的部分，協助移工取得專業技術，在官田工業區開辦有3班的移工推高機專班(菲律賓、泰國、越南)，結訓的共52人，另外遠東科技大學預計推動移工在職進修專班，以協助取得副學士以上的學位資格，為台灣留才。育才留才，不僅廣度擴及到移工，勞工局更向下扎根，邀請大專校院、官田工業區-產官學攜手合作育才，期許大家一起培育台南人才、創造共好。

台南市政府勞工局辦理美容美髮、餐飲服務、照顧服務、電腦資訊等多元職前訓練，如需進一步了解相關課程資訊，可洽詢06-6330820勞工局職訓就服中心。