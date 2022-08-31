台南光華高中餐旅群公民營研習　攜手業界食藝重構

▲台南市光華高中於台南台糖長榮酒店，辦理為期10 天的『五星食廚-食藝重構與尋味共生之旅』課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為增加教師專業技能，與產業接軌，台南市光華高中承辦教育部國教署補助全國學校辦理教師赴公民營機構研習，於台南台糖長榮酒店辦理為期10 天的『五星食廚-食藝重構與尋味共生之旅』課程，參與教師們實際體驗餐旅產業的產業現況，分別從發想、行銷、執行到經營等不同層面學習。

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此次特別與長期為教師赴公民營機構研習開辦各專業課程之台南台糖長榮酒店合作，透過該飯店鄭東波總經理的親身授課，更帶領全館各領域資深主管及廚師，分享「如何平衡企業與社會責任之經營模式」、「創意研發-新品行銷術」、「精油體驗之旅」、「飯店的另類行銷」、「第三代鐵板燒革命」、「享食新食代」及「花枝招展藝術」等各面向之餐旅業相關課程，著實讓此次參與研習的教師們倍感獲益良多。

在108課綱的創新教學與多元發展的推動下，教師的教學要更能貼近產業實務與市場現況，精進專業群科教師技能。光華高中校長張敬川表示，此次餐旅特色主題研習，讓參與教師由實地參訪業界的經營實務，回到學校後，定可以帶給學生更多啟發與驚喜，盼能為教學引入新的思維與啟發，落實學生「彈性學習」及「多元選修」之精神，培育新的餐旅產業人才。