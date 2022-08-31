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網路瘋傳！狂男持球棒猛砸超商影片　麻豆警回應…3年前的影片了

▲有網友在抖音瘋傳1段「有輸過沒怕過」的影片，內容是1名男子持木棍猛砸超商的畫面，麻豆分局澄清係2020年10月間舊案，已依法送辦，請勿再分享轉傳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲有網友在抖音瘋傳1段「有輸過沒怕過」的影片，內容是1名男子持木棍猛砸超商的畫面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在抖音瘋傳1段「有輸過沒怕過」的影片，內容是1名男子持木棍猛砸超商的畫面，該男子得手後揚長而去，由於台南近來發生殺警、襲警案，治安狀況引起民眾恐慌。台南市警麻豆局長林中興澄清指出，該案係2020年發生在麻豆的舊案，當時警方已依法將黃姓男子送辦，請民眾勿轉傳分享，以免引起誤會恐慌。

▲有網友在抖音瘋傳1段「有輸過沒怕過」的影片，內容是1名男子持木棍猛砸超商的畫面，麻豆分局澄清係2020年10月間舊案，已依法送辦，請勿再分享轉傳。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲有網友在抖音瘋傳1段「有輸過沒怕過」的影片，內容是1名男子持木棍猛砸超商的畫面，麻豆分局澄清係2020年10月間舊案，已依法送辦，請勿再分享轉傳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局警方指出，有關網路平台titok(抖音)流傳一則毀損超商影片，經查該案係2020年10月5日於本轄麻豆區，1名黃姓男子於2020年10月4日晚上，在統一超商新麻豆門市前，與其楊姓妻子發生爭吵，該超商店員見狀即報警處理，未料黃男因不滿超商店員報警，竟於5日凌晨0時15分許，搭乘不知情之錢姓友人之機車，前往超商，持木棍砸毀該超商大門右邊自動門、左邊自動門鋁框、置物架、中島櫃商品置物架、飲料冰箱玻璃等物品，案經該超商訴由麻豆分局法辦，依毀損罪嫌移送台南地檢署偵辦，案經簡易法庭判處處拘役40日。

▲有網友在抖音瘋傳1段「有輸過沒怕過」的影片，內容是1名男子持木棍猛砸超商的畫面，麻豆分局澄清係2020年10月間舊案，已依法送辦，請勿再分享轉傳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲麻豆分局副分局長謝岳昇澄清，該案係2020年10月間舊案，已依法送辦，請勿再分享轉傳。（

麻豆分局長林中興表示，只要是涉及不法之行為，本分局均主動究辦，絕不寬貸，另亦請民眾勿轉傳或分享該則影片，以免引起恐慌或不必要之誤會。

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