新竹市中小學校長會議　鐘點特教助理員調薪10%

▲張品珊科長解說數位設備。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今（19）日召開111學年度第1學期中小學校長會議，邀集全市54位中小學校長參與，並以「校長數位學習與領導」為中心議題討論，期許達成「教材更生動」、「書包更輕便」、「教學更多元」、「學習更有效」、「城鄉更均衡」5大目標，為孩子打造安全而美好的學習歷程。新竹市代理市長陳章賢今也在會議中頒發全市雙語標章學校及科學展覽表現績優獎項，鼓勵學校持續打造數位雙語環境。

陳章賢代表示，新竹市14歲以下的孩童佔了總人口數16.5%，為給孩子更好的環境，市府111年度編列87億教育預算，除了積極推動「新校園運動」，新設2校、整建25校36棟，提供孩童舒適的學習環境，更投入超過3.6億，推動22處通學步道，共34校受惠，為孩童打造安全的道路。

針對新校園運動，陳章賢代理市長分享，有些校園內車子暢行無阻、學生活動空間受限，或是面臨家長接送不便、校門開設問題，因此呼籲各學校盡速安排、申請整體校園規劃；他也提醒，新增學校設施與建築時，應以「減法美學」思考，先減少安排、將整體空間整理好，再小心加上設施，顏色方面也不要五顏六色，可以透過「減法」讓設施融入環境，給學生一個快樂又安全的舒適學習空間。

教育處指出，新竹市今年通過修正「新竹市補助各校(園)兼任鐘點特殊教育助理員實施計畫」，自111學年起凡於新竹市服務超過3,201小時之助理員，每小時薪資可比基本工資多1.1倍，等於調薪10％，是繼台北市後，第一個為辛勞的特教助理員調薪的城市。而竹市共189名鐘點特教助理員，目前已有52人達標。

教育處表示，因應2030雙語國家政策，市府針對竹市中小學頒發「揚帆」、「啟航」、「掌舵」及「領航」學校，共計22所學校獲獎，其中民富國小、新竹國小及高峰國小榮獲領航學校之肯定；茄苳國小、東園國小、龍山國小及虎林國小獲「掌舵」；載熙國小、香山國小、東門國小、港南國小、陽光國小、南寮國小、富禮國中及新科國中獲「啟航」；大庄國小、西門國小、頂埔國小、南隘國小、朝山國小、建華國中及竹光國中獲「揚帆」。

另外，第62屆中小學全國科展8月12日劃下圓滿句點，新竹市薦送6件參賽作品，光武國中拿到數學科第3名佳績，其他學校另有3件佳作、1件團隊合作獎及1件鄉土教材獎，共榮獲6件獎項。陳章賢代理市長今也頒獎，鼓勵學校持續扎根科學教育，培育更多優秀人才。

教育處處長賴榮光表示，希望藉由會議互相觀摩、經驗分享與對談，激盪出新的想法和創意，共同提昇各校辦學績效。新的學期即將展開，期許各校都能運用在地資源發展各自特色，營造更寬廣的教育場域，讓本市學子在「知識遊樂地」中快樂學習，打造更幸福的宜居城市。