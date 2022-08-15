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第62屆中小學全國科展　光武國中勇奪數學科全國第3名

▲光武國中拿到數學科第3名佳績。（圖／新竹市政府提供）

光武國中拿到數學科第3名佳績。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

第62屆中小學全國科展8月12日劃下圓滿句點，新竹市薦送6件參賽作品，光武國中拿到數學科第3名佳績，其他學校另有3件佳作、1件團隊合作獎及1件鄉土教材獎，共榮獲6件獎項。代理市長陳章賢恭喜學生們奪獎，不僅充分運用所學知識、展現才能與創意，更是為竹市增光，也表示將持續扎根科學教育，培育更多優秀人才。

新竹市代理市長陳章賢表示，新竹市推動科普教育及培養資訊能力不遺餘力，教育預算佔總預算最高比例，除改善學校硬體設備外，在科學教育上，每年更挹注逾200萬元經費舉辦各項科學競賽，致力推動科學教育向下札根。

教育處表示，本屆全國科學盛會於新北市舉辦，共展出420件作品，角逐高中、國中及國小等27個類別的獎項。因應疫情，今年評審採兩階段審查，先以書面審查作為初審，再透過視訊方式由作者與評審進行報告和問答。12日為頒獎典禮，本市光武國中獲數學科第三名、東園國小獲生活與應用科學(一)科佳作、園區實小獲地球科學科佳作、園區實小獲數學科團隊合作獎，其中康橋國小一件作品同時獲2個獎項，分別為生物科佳作與鄉土教材獎。

光武國中張宸閎、趙子涵及陳亭涵以研究鏡射圖形和全等點之間的關係為主題，榮獲數學科第三名。校長表示，學校積極推動科學教育，透過科展的探究精神，培養孩子解決問題的能力。張宸閎也分享，比賽當下，電腦還算到當機，後來只好改用手算，一旁的趙子涵也補充「我們計算多到得到長度橫跨兩頁筆記本的算式呢」。

教育處表示，109年起全國首創以視訊直播的方式進行全國賽資格選拔，讓學生努力的成果不因疫情受到影響。今年竹市由載熙國小承辦，園區實小亦提供7間教室供6隊參賽學生進行為期兩天的評審視訊。而學生視訊評審時，相當熟練，完全不陌生，充分展現智慧城市在數位教育的實質成果。

教育處長賴榮光表示，這些年新竹市政府致力提升各校數位資訊器材，包括建置普通教室無線網路、新增科技資訊教室、購置9400多台平板電腦、288部充電車、數位教學軟體與遠距教學軟體，以及創全國之先達成校園無線網路建置百分之百，讓師生得以在校園以無線上網順暢學習。

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