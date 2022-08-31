黃偉哲、陳亭妃陪同　台南市議員陳怡珍完成登記

▲台南市北區、中西區市議員陳怡珍，與市長黃偉哲聯合登記參選，立委陳亭妃等人受邀現身力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2022年九合一選舉登記，台南市北區、中西區市議員陳怡珍，31日與市長黃偉哲聯合登記參選，立委陳亭妃受邀現身力挺，並由20餘位年輕朋友、女性夥伴、地方資深里長與幼童陪同，象徵為青年、為婦幼爭取權益，以行動支持年輕家庭，為健全托育尊長環境而努力。

支持者一字排開，齊聲呼籲支持現任的優質女議員陳怡珍，其中包含知名主持人歌手君君、年輕學子、青年創業代表、家庭主婦、新手媽媽及南漂移居至台南的女性工作者，包含牙牙學語中的幼兒也現身力挺，以天真逗趣的模樣，拜託大家支持怡珍姐姐。

這些夥伴都是在台南落腳，認真作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的實踐者，展現各個領域、各種角色的堅毅，散發溫暖的氣息與堅強的態度，全力支持優質議員陳怡珍，期盼她在公共領域繼續為大眾服務，為台南守住關鍵這一席。

陳怡珍表示，感謝所有好友們的相挺，讓自己從政之路不孤單，共同成就議會評鑑優質議員的殊榮。未來，針對台灣正常國家化提出十項主張，更爭取18歲公民權，捍衛守護國家自由、民主的關鍵力量；並針對升級公共設施、深化街區觀光、重視青年事務、健全托育與長照環境、要求體育扎根等議題皆提出相關政見，期許自己秉持「人民發聲筒」、「教育急先鋒」、「弱勢代言人」及「建設推動者」的精神，以及為民眾服務的初心與熱忱，繼續耕耘政治工作。

陳怡珍強調，這次選舉是關鍵的一戰，台灣的未來由我們自己決定，邀請鄉親共同並肩作戰、堅定向前邁進，讓專業認真的陳怡珍留在議會繼續服務。