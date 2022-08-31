「We are Going」！防疫英雄助陣　王惠美登記參選彰化縣長

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美31日上午在13個醫事團體與青農陪同下，至彰化縣選委會完成登記，她致詞前特別送花感謝基層醫護團結一心、與縣府合作攜手防疫，打造亮眼的彰化模式。未來將持續強化新興傳染病的防疫量能，運用大數據邁向精準公衛，同時營造高齡友善環境，並推動三安計畫，讓青年安居樂業。

▲▼彰化縣長王惠美上午完成登記。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

王惠美由競選團隊成員陪同，從福泰飯店廣場步行至縣選委會，短短200公尺，眾人一同邁開步伐、大步向前行，並與醫護青農等會合，齊呼口號「美好彰化We are Going」、「為你拚好日子」，眾人並手拿政見標語牌，高呼「凍蒜」，展現團結拚連任的勝選氣勢。完成登記程序後，她與眾人步出中庭發表談話。

王惠美表示，首先感謝辛苦的縣府團隊，為了彰化的未來發展，「很不好意思讓你們被我操了4年，也因為這樣的堅持，財政改善、免於被中央接管」；彰化鐵路高架終於通過可行性評估，伸港白色海豚屋、社頭清水之森、芳苑海空步道等歷經3任縣長的重大建設，通通在她任內啟用。

王惠美指出，還要感謝彰化的防疫英雄，「沒眠沒日」守護彰化，謝謝今天各大醫事團體到場支持，後疫情時代，要盡速恢復健康的新常態生活；也感謝有愈來愈多青年、青農返鄉成家立業一起拚，上任之初全縣青農僅851人，如今已成長到2350人。

她指出，彰化是六都之外第一個成立青年發展處的縣市，未來將持續推動三安計畫，以安心成家、安心就創業及安心守護，協助青年在地安居樂業；成立青創孵化中心、打造五大青創園區，推動智慧農業，振興縣內旅遊觀光和百業經濟，揮別低薪，創造更多就業機會。

王惠美強調，疫情讓彰化人更團結，彰化前進的腳步未曾停歇，未來將帶領敏捷團隊繼續為縣民打拚，以創新變革的思維、勇創新局，創造健康、希望、進步的新彰化，讓建縣300年的彰化縣民都擁有城市光榮感，以身為彰化人為榮！