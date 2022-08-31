盼72年首度執政　鄭文燦柯建銘陪徐定禎登記參選苗栗縣長

▲徐定禎31日由鄭文燦、柯建銘陪同，完成苗栗縣長參選人登記。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，31日上午桃園市長鄭文燦、民進黨立院黨團總召柯建銘及黨團幹事長羅致政的陪同下登記參選，鄭文燦說，這次的選舉全國聚焦在苗栗，而徐定禎最近民調的支持度和看好度不斷攀升，是翻轉苗栗的最好機會。

登記前，客委會主委楊長鎮首先上場推薦徐定禎，推崇他在頭份市長任內，將頭份市庫從負債6千多萬，到卸任時結餘3億元，這種執政能力正是財政不良的苗栗縣政府最需要的治理人才。

立院民進黨團總召柯建銘也說，苗栗選舉的重要性不亞於首都市長和6都首長的選舉，所以蔡英文總統交付他擔任徐定禎競選總部的主委，立院黨團幹事長擔任總幹事。柯建銘說，徐定禎能勝選改變的不是苗栗，而是台灣的政治發展史，從民國39年實施地方自治開始，苗栗從來就沒有政黨輪替過，這一次是揮別過去的時代，改變的最好機會到了。

民進黨桃竹苗選區總督導鄭文燦也到場加油，他說，這次的選舉全國聚焦在苗栗，而徐定禎最近民調的支持度和看好度不斷攀升，徐定禎的代書背景會精打細算，是顧好苗栗的好人選，他若勝選可以告別苗栗債務黑洞，也可以告別苗栗長期以來的賄選文化及派系惡鬥的舊時代，他也相信這一次一定會贏，改變一定成真。

徐定禎最後表示，拜票過程中感受到，今年和2018的氛圍完全不一樣，他有信心實現改變，近期的民調首次超越國民黨參選人，會持續努力，把握這改變的關鍵機會，為苗栗贏得新的未來，一起改寫苗栗歷史，也是72年第一次。

▲▼徐定禎31日由鄭文燦、柯建銘陪同，完成苗栗縣長參選人登記。（圖／記者蔡文淵攝）

