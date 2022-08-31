楊鎮浯完成競選連任登記！200鄉親助陣　 陳玉珍任競總主委

記者林名揚、郭玗潔／金門報導



楊鎮浯今日在立委陳玉珍、國民黨金門縣黨部主委吳興邦、洪成發、石永城、楊永立、李養生等多位議員、5鄉鎮長、各級黨籍候選人與各姓宗親、鄉親等近2百人陪同下完成登記，過程中「凍蒜」聲不斷，搭配「永遠不回頭」的競選歌曲，喊出競選口號「走對的路！金門不走回頭路！」、「Keep Going、金門一定贏！」營造出角逐連任的氣勢。

▲楊鎮浯今完成競選連任登記，陳玉珍擔任主任委員。（圖／記者林名揚翻攝）

楊鎮浯表示，4年前對鄉親的承諾包括縣政革新、尊重制度、財政紀律與人事精簡等項目，如今都已繳出漂亮的成績單。特別是過去4年縣府獲獎無數，已在《今周刊》「SDGs永續城市調查」中非六都部分獲得特優獎肯定，他自己也在遠見雜誌全國縣市長施政滿意度評比中獲得最佳進步獎，就連以往最被詬病的離島醫療問題，滿意度也是大幅成長。顯見金門這幾年的進步是可以具體量化且是全面性的，同時也是鄉親有目共睹的。

楊鎮浯認為，新冠疫情肆虐，縣政團隊抗疫防護、紓困振興，陪伴鄉親走過艱困時刻；與此同時，公共建設的腳步也未曾停歇，金門大橋、水頭商港旅服中心、各鄉鎮停車場、公辦都更案、東門市場改建、馬山港的規劃等都ㄧ一落實。

楊鎮浯強調，「起厝起一半，師傅毋湯換」，金門的改變已經開始，一鄉鎮一親子館、一鄉鎮一共融公園、一鄉鎮一日照中心、一鄉鎮一托育家園等「顧老顧幼」社福政策都在逐步實現當中。面對問題、解決問題！他的第一屆任期已為金門處理不少長年無法解決的問題，這才是領導縣政應有的態度。

楊鎮浯指出，兩岸關係越來越嚴峻，而國民黨正是國內最穩定的力量。金門擁有地理位置的優勢，一定要在兩岸間扮演起關鍵角色同時掌握住發展機遇，而他正是最適合帶領金門突破兩岸困境的人選。

此次全國縣市長選舉，選民成熟度日增，對於候選人的誠信與操守最為關注。楊鎮浯對此很有信心，但他也坦言，改變革新的路很長、很辛苦，成績無法馬上立竿見影，有時候還無法得到鄉親諒解，但他一定會義無反顧、堅持走對的路，因為金門不能再走回頭路了！

楊鎮浯最後除了感謝立委陳玉珍持續在中央發聲、爭取經費，讓各項縣政推動起來事半功倍，此次更是擔任他競選總部主任委員一職、全力輔選。他也感謝國民黨的徵召提名、黨內同志的全力相挺，拜託鄉親繼續支持國民黨，讓國民黨提名的各候選人都能順利連任、當選，一起為金門再拚4年。

陳玉珍也喊出世代交替，她指出，她跟楊縣長都是6年級生，9年級生都可以投票了，實在不能再走回頭路。楊縣長熟稔中央政策與兩岸事務，是最適合縣長人選，呼籲鄉親繼續支持、協助連任。