批陳時中提煙火式政見　蔣萬安：年輕爸媽坐完月子就不管了？





▲蔣萬安競選團隊市政顧問發佈會。（圖／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨台北市長參選人陳時中拋社會福利政策，國民黨參選人蔣萬安今（31）日形容像是「放煙火」，難道坐完月子後，年輕爸媽的「養」、「住」問題都不管了嗎？

陳時中昨日提出社福政策，包括新手爸媽坐月子補貼3.6萬元，每年提供6至18歲青年1500元藝遊券等。對此，蔣萬安質疑，陳時中要對年輕朋友每個月發1500遊藝券，但估計這個就要4億多元，而陳時中的政策目標是什麼都講不清楚；另外，陳也提出未來提供坐月子的補貼，但對年輕夫妻來講，難道坐完月子之後，相關的養、住都不管了嗎？

蔣萬安表示，反觀他提出相關育兒養育政策，有非常清楚目標，減輕年輕朋友負擔，「催生」、「助養」、「好住」三個層面，他不像陳時中一樣，只是一次性、煙火式的，就不管年輕爸媽後續面臨養育、教育、居住問題。

蔣萬安說明自己提出的政策，生育獎勵從2萬元翻倍變4萬元，不只是鼓勵生育，養兒也提供公托全額補貼，再來，生第2胎符合入住社宅資格，直接入住不用抽籤，租金8折，一整套、連動式的政策，就是希望減輕年輕人在台北生活的負擔，這絕對不是無意義花錢，因為投資下一代就是投資台北。