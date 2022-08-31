鄭寶清喊幫付買房頭期款　鄭運鵬：幫建商賺錢恐讓房價上漲

▲桃園市長候選人鄭運鵬。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨前立委鄭寶清將在9月1日正式登記參選桃園市長，獲得民進黨提名的桃園市長候選人鄭運鵬31日接受網路直播節目「齊有此理」專訪說，鄭寶清參選多少會造成民進黨票源分裂，不過，他要自己決定自己的人生，自己就是「儘量選好」；主持人王時齊關注，鄭寶清提出桃園青年買房兩成自備款由政府出的政見，鄭運鵬直指，這是幫建商賺錢，反而會讓房價上漲。

鄭運鵬今天中午接受網路節目專訪，王時齊詢問，鄭寶清明天登記參選，是否可能造成民進黨票源分裂？鄭運鵬說，他認為多少會，但是這種效應有很多面向，因為鄭寶清是在民進黨選情相對低靡的時候，為了自己要參選講了一些言論，當然會讓支持者認為桃園很緊張，鄭寶清把那段時間民進黨的低靡當成參選訴求，對於有志參選者也合理，但彼此總是在同一個政黨，像自己就從來沒有主動爭取參選，而是強調桃園市長提名由中央決定，有比自己強的一定會尊重。

另對於桃園市長鄭文燦近期在電視政論節目稱，鄭寶清在對比式民調落後鄭運鵬10％，但前者不願意相信，鄭運鵬說，他沒看過這份民調，不過，在做選情評估的時候，不能考生出題目自己寫，中央黨部可能為了避免過度動員導致民調結果失真，選擇不告訴大家進行民調的時間。

鄭運鵬還說，鄭寶清現在身旁的人自己都認識，而且認識比鄭寶清還早，然而，雙方政黨屬性是不同的，這些人是否會支持鄭寶清提出的「民進黨傳統價值」？會不會支持他的訴求？仍是未知數。他坦言，每個人要不要登記、怎麼訴求不是自己能力所及的，如果會造成很大影響，也不可能去勸退，只好擴大自己的基礎，讓自己的票多一點，至於選民投給鄭寶清，他願意支持也完全尊重。

王時齊另詢問，鄭寶清提出幫年輕人付購房頭期款的政見；鄭運鵬分析，鄭寶清想要爭取首購族支持，但這個族群的強項就是自己找資訊做判斷，在台灣買房不像共產主義國家，鄭寶清提出這個政見有點天馬行空、違反市場原則，舉例來說，如果政府幫忙付頭期款，原本頭期款的價格仍會壓在之後的尾款，反而可能幫建商賺錢，且會讓大家搶著買房，導致房價上漲，鄭寶清拋出這個訴求可能會有意外的獲得，但是這樣不道德啦。

▼鄭運鵬接受網路節目專訪。（圖／Yahoo TV《齊有此理》提供，下圖同）