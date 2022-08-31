13區競選團隊幹部「7人有違法紀錄」　張善政：都是過去的事情

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政昨（30）日遭週刊踢爆任職宏碁副總時專案報告涉嫌抄襲，引發各界矚目，其中時代力量市議員參選人林佳瑋更在臉書質疑，張的競選團隊13區幹部中，有7人曾有違法紀錄，質疑是犯罪集團？對此，張善政今（31）日受訪時表示，那都是過去的事情，我們團隊就是專心團結一致，打贏這場選戰。

▲時代力量市議員參選人林佳瑋在臉書上指稱，張善政13區競選團隊中，7人有賄選、恐嚇或逃漏稅等黑紀錄，張善政今（31）日受訪時表示，那都是過去事情，現在團隊就是團結一致，打贏選戰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲時代力量市議員參選人林佳瑋起底張善政競選團隊。（圖／翻攝自Facebook／林佳瑋）

張善政30日被周刊爆料，擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總金額高達5736萬，但報告被踢爆涉嫌抄襲。其中時代力量桃園市議員參選人林佳瑋在臉書上起底，張善政13區競選團隊幹部，至少有7人曾涉及賄選、恐嚇、違法兼職、打壓工會、逃漏稅等違法行為，曾被判刑、彈劾懲戒、認定不當勞動行為與緩起訴，質疑是競選團隊還是犯罪集團？

張善政今（31）日出席觀音區深耕行腳參訪行程受訪時指出，那個都是過去的事情，我們團隊現在就是專心團結一致，打贏這場選戰。

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