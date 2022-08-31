捷運目睹天使夥伴依偎　他用3站空檔速寫！8千人淚讚最美視角

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友30日在臉書PO文表示，搭乘捷運回家時看到一名女性視障朋友上車，同行的黑色導盲犬立刻就在座位下方趴好，女子拿出耳機和手機接收訊息，姿勢就像在撫奏箏琴，也像是在接受神諭般虔誠，讓他的內心突然被觸動，於是利用捷運短短3站的行駛時間，快速畫下這對「天使夥伴」。文章公開僅僅一夜，火速吸引超過8000名網友按讚，並留言稱讚他畫下的是最美視角。

▲原PO畫下女子與導盲犬的身影。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，30日搭乘捷運返家，停靠民權西路站時，保全引導一名女性視障朋友上車入座，黑色導盲犬也很聰明，馬上乖乖趴到座位下，還很有默契地趴在主人用雙腳構築出的V字型頭枕上；女子坐下後拿出耳機接上手機接收專用訊息，全程都很安靜，「這對夥伴安座與自我安頓的默契與速度，比戰隊機器人的合體迅速、流暢且無懈可擊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說，女子滑手機的手勢彷彿是在撫奏箏琴的指法，持手機的方式則像是在接受神諭般虔誠，縱使這個世界對她來說並非是幸運的，而黑狗就像是沉默的守護天使，泰然無聲但存在感強大，這個場景觸動了他，「是安定、安穩、安慰了周圍人間的強大存在感觸動了我。我調整畫板，立刻開新畫布，給了自己一個挑戰，在士林站下車的我，下車前要以有限筆技，捕捉這動人一刻。」

在原PO的筆下，女子紮著馬尾、戴著口罩，身上穿著短袖連身裙，一隻黑色的狗則趴在她的腳邊，眼神堅定地望著前方。文章和畫作公開之後，短短一夜就吸引超過8000名網友按讚，大家紛紛留言稱讚原PO觀察入微、很有才華，也很喜歡這樣充滿正能量的文章，「好棒」、「善待自己的導盲犬很棒」、「好美的『視』界」、「這圖的故事好多」、「好美的畫面，謝謝你也讓我們看到」、「這幅畫有溫度」、「喜歡這樣的溫柔與堅定」。

原PO也在留言中回覆，自己經常速寫（指快速繪畫），很容易被外界不尋常的節奏吸引，看到女子與導盲犬之間的默契，立刻讓現場氛圍穩定下來，於是起了動筆的心情，「為女孩祝福，不夠幸運的世界，但有默契的夥伴來牽引，少了一些跌撞與顛簸，多了更多的穩步，也能給旁人帶來安定或勇氣，即使不夠幸運，還是要一起走下去。」後續他也會向相關單位了解，評估家中是否適合協助培育導盲犬幼犬成長，為視障者盡一份心力。

▼原PO臉書全文。