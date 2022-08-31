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三寶遇到如來神掌！騎士硬闖斑馬線被一掌擊落　48秒療癒片曝

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友在臉書PO出一段48秒的行車紀錄器影片，只見駕駛準備右轉時，其他車輛都很有默契停下來等行人通過斑馬線，沒想到一名機車騎士突然鑽出並衝向行人，下一秒就被穿著白色襯衫的路人「一掌推開」，當場連人帶車摔倒。影片傳開後，網友們紛紛留言調侃，「當三寶遇到如來神掌」、「忍不住一直回播去看」、「看到這一幕，整個酥湖（舒服）起來」。

當三寶遇到如來神掌。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲騎士被一掌推倒。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

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影片中，30日下午4時許，只見駕駛開車行經淡水捷運站附近的路口並準備右轉，當時斑馬線上有許多行人正在通行，路口所有汽機車都停下來等行人通過，就在這個時候，一名身穿黑衣、騎著白色機車的騎士突然從畫面左側竄出，想趁行人穿越的空檔鑽過去，沒想到險些撞上一名穿著白色襯衫的路人。

當三寶遇到如來神掌。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▼▲騎士硬擠過正在過馬路的行人們。

當三寶遇到如來神掌。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

更讓人驚訝的是，該名路人先是向後一縮，接著向前推出一掌，竟然直接把騎士連人帶車推倒在地，所幸兩人都沒有受傷；騎士爬起來之後，似乎還被路人指著路口號誌燈提醒，最後只得摸摸鼻子自己把機車牽起來，一旁有熱心民眾見狀，也立即上前幫忙牽車。

當三寶遇到如來神掌。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲騎士連人帶車倒地。

原PO將影片上傳至「爆廢公社」，並半開玩笑表示，「推得真大力啊」。其他網友看完影片也紛紛留言調侃，「療癒」、「當三寶遇到如來神掌」、「忍不住一直重播」、「看到這一幕，整個酥湖（舒服）起來，以為自己吃了無敵星星喔」、「大家都停了，硬要當保齡球，去洗溝剛好而已」、「反應有夠快，而且一掌擊出，他還是穩如泰山，真是個練家子，哈」、「不推就被撞了，就是有這種人，連在學校旁邊也一樣，都已經有導護義工舉旗了，還硬要闖，從孩子中間穿過去」、「禮讓行人很難嗎」。

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