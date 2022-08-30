搭捷運「解放渾圓雪乳」...2條邪惡黑布撐不住　萬人狂盯：好省布

▲辣妹穿著超性感。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

炎炎夏日，想不到搭捷運也能「眼睛大吃冰淇淋」？一名網友貼出3張照片，只見有位短髮辣妹靠在護板上滑手機，不過吸走眾人目光的，則是一對渾圓巨球。超火辣的照片曝光後，隨即吸引超過萬人按讚朝聖，本尊也被老司機給神出來了。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，直呼「天氣熱呀！」從他貼出的照片可見，有位短髮辣妹靠在捷運護板上低頭滑手機，雖然口罩戴緊緊，但卻大方放送好身材。辣妹所穿的衣服很特別，上半部只有兩條黑色布料，因此渾圓巨球彷彿從衣服炸出。

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養眼照片曝光後，在短短2小時內就吸引超過1.4萬人按讚，不少網友紛紛直呼，「為什麼我坐捷運都沒遇過」、「下次搭捷運的時候麻煩請公告一下時間及地點」、「這就是為什麼我喜歡台北，再熱我也覺得透心涼」、「身材還不錯！好省布喔」、「搭車環保、省油、省錢」、「台灣最美的風景就是人」。

事實上，這位辣妹其實是網路紅人「張嘻嘻」，在IG上擁有10.6萬名粉絲，她也時常分享「福利照」，不吝嗇展現好身材。而網友貼出的「捷運辣照」，張嘻嘻昨（29）日也有貼出同系列、不同視角的照片，也是吸引不少粉絲按讚朝聖。

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