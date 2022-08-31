綜合飯塞滿2個便當盒只要100元！　2.4萬人跪求地址

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友30日在臉書PO出一張便當照，分享他買的綜合飯，1份只要100元，配菜、主菜和飯竟然裝滿2個便當盒。文章公開之後吸引超過2.4萬名網友按讚，並紛紛留言求店址，「這麼佛，要用新台幣狠狠教訓」、「沒分享地點，大家是會暴動的」；還有在地人透露這間店位於台南市，但希望不要再PO了，「已經很難買了，別這樣，常常晚點去就沒了」。

▲原PO買的綜合飯，菜色相當豐富。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，「老闆，你的綜合飯真的很綜合哦！這樣100元。」而在附上的照片中，只見右邊的大便當盒上半部裝著3樣配菜，包含木耳、玉米、糯米椒炒豆干，還有半顆滷蛋，下半部是滿滿的肉類，左邊的小便當盒則是白飯。

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文章公開後，不僅在爆廢公社公開版吸引1.2萬人按讚，轉分享至爆料公社臉書粉絲專頁也有多達2.4萬人按讚。網友們紛紛留言拜託公布店家地址，「沒分享地點，大家是會暴動的」、「好想吃」、「這麼佛，要用新台幣狠狠教訓」、「主菜誠意十足到滿出來」、「哇，以這菜色和量來說，好佛心的價位」、「1隻雞腿3樣菜就100元起跳了」、「這年頭這樣，老闆好佛，一生平安」。

很快就有在地人透露，這家店應該是位於台南的某市場外面，礙於社團規定沒辦法公布詳細地址，但在地人都知道，希望大家別再PO了，「已經很難買了，別這樣，常常晚點去就沒了。」原PO則在留言中加碼表示，當時去買的時候很幸運，不需要排隊，但好像無法自己選菜，「進去就說要啥便當，老闆就給我了。」