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陳時中拋「6至18歲每年發1500元」　柯文哲：不跳票才可怕！

▲▼柯文哲市政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

九合一大選將至，各政黨參選人紛紛拋出政見，民進黨台北市長參選人陳時中30日公布社福政見，包括未來坐月子補助3.6萬元，並每年發給6至18歲青少年1500元藝遊券。面對陳時中的社福政見會不會跳票，台北市長柯文哲表示，「不跳票才可怕。」代表要去排擠某塊預算或是舉債。

柯文哲30日下午赴市議會備詢，國民黨台北市議員王欣儀表示，陳時中今日公布社福政見，未來做月子補助一人3.6萬元，每年發給6歲至18歲青少年1500元藝遊券，台北市6至18歲人口約28萬人，若每人發1500元，每年需編列超過4.2億元預算，依照柯文哲擔任8年市長經驗，陳時中端的福利牛肉會不會跳票？

柯文哲直言，「我寧可他跳票！」總預算1700多億元，怎麼花都可以，問題是要發此筆項目，就要減少其他項目，例如陳時中昨稱社宅降租，「答案是一定可以，但以前我們算的自償性就全被推翻。」國家的錢就這麼多，「會不會跳票？他不跳票才可怕！代表他一定要去哪裡切掉一塊（預算），不然就是要舉債，只有這兩條路。」

台北市社會局長周榆修提及，最近有注意到各項政策，仔細算算，單獨每一項都會破億元，陳時中提出的政見，大部分都是在社會局現有基礎上，其實北市府現在也在做，「但我坦白講，他這當然是一筆比較大的開銷，尤其是藝遊券部分。」

王欣儀追問，實際上執行是否不太容易？柯文哲則說，並非不容易，但問題是要排擠哪一塊預算，「只有兩條路，要馬就排擠一塊，不然就是舉債，否則錢從哪裡來？從天上掉下來嗎？不可能。」

▼台北市社會局長周榆修、台北市長柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼柯文哲市政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

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