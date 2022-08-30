40萬綠水鬼好便宜？女網友嬌嗔快投資　高雄男匯錢才發現這件事

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名黃姓男子（46歲）日前在網路上認識一名女網友，女網友對他撒嬌軟語，推薦他投資一款價值40萬元勞力士綠水鬼，可以大賺一筆，黃男不疑有他，到銀行準備匯錢時，被行員察覺有異報警協助，員警到場勸告，告知黃男要匯款的帳戶，竟已經被通報警示帳戶17次，黃男才恍然大悟，及時縮手。

▲勞力士綠水鬼太夯，一表難求。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲黃姓男子想匯款投資綠水鬼遭警方勸阻。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

楠梓分局右昌派出所25日上午11時許接獲轄區銀行報案，有民眾要匯款40萬元疑似遭到詐騙。員警獲報後立即趕往，到場發現黃男準備匯款40萬元給對方，員警追問下，黃男才坦承稱日前在網路認識一名女網友，在女網友的慫恿下，準備砸大錢購買俗稱「綠水鬼」的勞力士手錶。

警方發現，黃男和女網友都僅在虛擬世界相談甚歡，未曾謀面，由於兩人對錶的興趣相投，在女網友撒嬌軟語的推波助瀾下，男子開始瀏覽女子推薦的專賣名錶的網站，該網站的價格比市面上便宜很多，據了解，這款熱門的綠水鬼定價才30多萬，但目前市場行情約70萬左右，如果40萬可以買到的確有很高的報酬。

員警為了讓黃男相信這是詐騙慣用手法，就查詢了黃男欲匯款的帳戶，結果一查發現該帳戶之前已經被通報了高達17次的警示帳戶，結果黃男看到後才恍然大悟，頻頻感謝警方協助，戳破這一場騙局。