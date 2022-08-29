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限時3天！超商6大咖啡飲品「買8送4」　爽喝大杯美式只要30元

▲▼7-11咖啡飲品。（圖／7-11提供）

▲大杯美式下殺只要30元。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

迎接開學季，就有超商祭出「6大指定咖啡飲品」買8送4優惠，其中有民眾最愛喝的大杯美式，搭配折扣後每杯下殺30元，同樣受歡迎的黑糖珍珠撞奶也在優惠中，趕快把握便宜喝一波。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「開學季6大咖啡飲品優惠」，即日起至8/31止，CITY CAFE特大杯拿鐵、CITY CAFE大杯美式、CITY PRIMA精品美式、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA現萃茶四季春純奶青/經典純奶茶可享「同品項買8送4」，換算下來，喝大杯美式只要30元。

提醒民眾，以上優惠每位會員限購2組，行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限至2022/9/30。

▲▼超商開學季咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11開學季6大指定咖啡飲品優惠一次看。

▲▼麥當勞首推「植物系漢堡」。（圖／業者提供）

▲麥當勞第一顆「植物系漢堡」來了。（圖／麥當勞提供，下同）

人氣速食品牌「麥當勞」宣布推出史上首顆「McPlant® 植物系漢堡」，找來植物肉品牌「Beyond Meat」合作，選用由豌豆蛋白、米蛋白等製成植物肉餅，搭配爽脆生菜、新鮮蕃茄、洋蔥及融化起司，再淋上經典美乃滋醬，全夾進芝麻麵包裡頭，每一口都香氣十足。

「McPlant® 植物系漢堡」全台只有20萬顆，即日起至9/13止限時登場或售完為止，提醒該產品含有五辛（洋蔥）及奶蛋（起司、美乃滋)，且植物肉與肉品室使用共用煎爐設備，因此非純素食產品，消費者要多加注意。

▲▼麥當勞首推「植物系漢堡」。（圖／業者提供）

▲經典芝麻漢堡裡頭夾了植物肉餅、新鮮蔬菜等料。

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