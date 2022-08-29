早餐就這樣吃！超商最新「蒲燒鰻醬拌飯糰」　限時搭配飲料只要35元

▲7-11推出最新早餐組合優惠價35元。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

本週迎來開學季，看準學生族對早餐的需求上升，就有超商祭出限時「早餐組合優惠」，其中還吃得到新品「蒲燒鰻醬拌飯飯糰」，嚴選日本百年蒲燒醬熬煮整條鰻魚，一口咬下鮮味十足，即日起搭配2款指定飲品只要銅板價35元，早餐這樣吃超划算。

7-11觀察每逢開學期間即時即飲需求提升，尤其文教區、交通轉運週邊門市相關類別業績可較平時成長超過1成，而為了滿足學生族、小資上班族的需求，7-11即日起展開一系列早餐優惠，「現蒸地瓜」即日起可享第2件5折優惠。

▲蔥油雞汁拌飯飯糰、蒲燒鰻醬拌飯飯糰及墨西哥巧克力麵包皆可搭配優惠。



而日前全新推出「特惠專區」，主打「蔥油雞汁拌飯飯糰」搭配飲料的35元超值優惠推出1週即熱銷超過3萬組，即起將加碼推出新品「統一麵包-墨西哥巧克力麵包」及限定3500間門市販售的「蒲燒鰻醬拌飯飯糰」，即日起至9/6前，以上品項搭配「統一純水PET330ml」或「統一麥香奶茶TP375」皆可享組合優惠價35元。

▲中秋限定「豪飲版四季春」掀起超高討論。（圖／TrueWin初韻提供，下同）

搶攻中秋節商機，初韻推出超狂「四季春中秋豪飲版」，把原先35元的大杯四季春茶，放大14倍後變成10公升裝，但同樣只需35元就能扛回家，包裝部分更是特意改為袋裝，創意設計讓大批網友忍不住笑說「好像尿袋！」討論超熱烈。

這款「四季春中秋豪飲版」僅提供無糖去冰選擇，全台門市各限量10組，每人限購1袋，9/10當天下午5時至8時限定3小時販售。

▲只要35元就能買到豪飲版四季春。