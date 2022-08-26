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週末小確幸！超商咖啡飲品「2杯只要99元」　韓國人氣冰品買1送1

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11「3大咖啡飲品」推出2杯99元優惠組合。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

馬上就要放假了，就有超商祭出超殺「超值五六日」優惠，共有3大指定咖啡飲品可享「2杯99元」優惠，其中還有民眾最愛喝的冰燕麥拿鐵，現在搭配優惠只要50元超級划算，同步還有鮮乳雪糕買2送1、韓國人氣冰品買1送1等優惠。

7-11門市即日起至8/28祭出「超值五六日」一系列優惠，愛喝咖啡的你要把握機會省荷包了，CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵2杯99元、CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡2杯99元、CITY TEA現萃茶香鑽水果茶2杯99元，以上限同品項不可混搭。

▲▼7-11超值五六日優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11「超值五六日」優惠一次看。

另外還有瑞穗鮮乳雪糕買2送1、韓國熊津米漿/青梅冰買1送1、乖乖椰子/五香大任選第2件10元、NF蘆薈保濕舒緩凝膠300ml／NF蘆薈保濕舒緩噴霧150ml任選買1送1以及蘇菲超熟睡棉柔厚型28cm 16片／蘇菲超彈力貼身超熟睡35cm 8片任選買1送1。

▲▼頂呱呱辣味1斤雞。（圖／業者提供）

▲經典辣味1斤雞回來了。（圖／頂呱呱提供，下同）

週末當然要宅在家吃炸雞，台灣人氣速食品牌「頂呱呱」宣布鐵粉狂敲碗的「辣味1斤雞」回來了，即日起至8/28止限時開吃，整整600g的經典辣味雞塊售價220元，外送平台同享286元吃優惠。

另外再加碼祭出加價購活動，門市可用25元、外送35元加購「35元指定飲品（可樂系列飲品、功夫系列－蜜／青／紅／綠茶）1杯」，還有「地瓜薯條1份」門市加價購35元，外送60元、「呱呱包1份」門市加價購45元，外送60元，提醒1斤雞每人每次限購2份、加購上限任選10組，每日每店數量有限、售完為止。

▲▼頂呱呱辣味1斤雞。（圖／業者提供）

▲頂呱呱辣味雞塊深受不少鐵粉喜愛。

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