鄭寶清參選「加速藍綠歸隊」　他曝原因：只會害到賴香伶

▲桃園市長參選人，左起賴香伶、張善政、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、張一中、黃國霖攝）

記者蔡佩珈／台北報導

前民進黨立委鄭寶清宣布參選桃園市長，究竟會如何影響桃園市長選情？退役少將于北辰29日分析，張善政跟鄭運鵬的選情並不會受到影響，反而使藍綠選民歸隊速度加快。此外，由於鄭寶清與賴香伶票源重疊，一旦參選會害到賴香伶。

鄭寶清27日正式於《董事長開講》粉絲見面會宣布投入桃園市長選舉。鄭寶清說，他在桃園出生，一輩子都在桃園打拚，死後也要葬在桃園，然而，其他人為了選市長遷來桃園，卻都不熟桃園的路，這樣要如何疼惜桃園？他強調，自己要把一輩子打拚下來的經驗、能力與智慧獻給桃園人，拜託大家給他機會為桃園留下良心、公平正義、民主法治。

面對鄭寶清投入桃園市長選戰，桃園市長鄭文燦說，民進黨人之所以成為民進黨，不是個人多重要，而是台灣很重要；民進黨用嚴謹客觀民調作基礎，以集體智慧共同推舉鄭運鵬，這個決定是非常正確的，我們對人民有信心、對桃園有信心，我們一定會一步一步贏得最大支持，「三打一，我們也會贏！」

針對鄭寶清對桃園選戰的影響，于北辰提到，在鄭寶清宣布參選的活動現場，底下很多觀眾都是他過去的朋友，也就是支持國民黨或傾向支持國民黨的人。他們當天身穿綠色底、上面印有「抄」字樣的衣服，目的在於營造「我是綠色選民，但很討厭林智堅」的感覺。

于北辰說，這些人並非真的支持鄭寶清，而是希望民進黨分裂，使鄭運鵬落選，但他們完全忽略，會投給張善政的人，不論怎麼樣都會支持張善政，支持鄭運鵬的選民也是如此。

于北辰強調，綠營團結的程度跟其他黨完全不一樣，可想見鄭運鵬出來的時候，民進黨支持者就都已經歸隊。而剩下的中間選民，既對民進黨不滿意，也不信任國民黨，本來會投給賴香伶，但看見賴香伶沒什麼料，便會轉向支持鄭寶清。

因此，于北辰認為，鄭寶清與賴香伶支持者，都是對藍綠不滿意的選民，兩人票源重疊度相當高，可是這些選票數量，只能拿來選一席議員。既然連立委都選不上，市長就更不用說。

于北辰指出，未來桃園市長選舉的重點，在於藍綠雙方讓各自支持者歸隊的手法。如果藍營還在打林智堅，綠營反過來打對方的不好，反而會讓選民更加討厭藍綠，但若採取包容的態度，選民反而會回歸，「鄭寶清出來後，反而考驗張善政跟鄭運鵬的戰法」。