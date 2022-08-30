點名新竹2缺失！他評「民進黨執政七年」：廣告做得好建設遠不足





▲何志勇合體江啟臣在新竹市區騎乘電動輔助自行車，推廣電輔車政策與自行車道政策。（圖／何志勇提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨新竹市議員參選人何志勇今（30）日合體國民黨立委江啟臣、嘉義縣婦女會協會理事長吳亮儀，在新竹市區騎乘電動輔助自行車，推廣電輔車政策與自行車道政策。何志勇點出新竹近年的2點缺失並直言，民進黨在新竹執政七年多來，廣告做得很好，但基礎建設遠遠不足，很多地方都還需要著墨努力。

何志勇表示，臺中與嘉義是台灣唯二擁有E-bike的城市，新竹身為科技城市，更不能缺席。E-bike是綠能、節能的交通工具，在歐洲相當盛行，而新竹最大的問題就是交通問題，如果能透過E-bike分流，必是解決新竹交通問題一個好方式。

何志勇說，新竹許多地方沒有自行車道，不如臺中、臺北或新北等城市，新竹只有海岸邊有車道，寥寥可數。

何志勇表示，自己在清大任教，許多學生騎車必須與汽機車爭道，險象環生。他希望能透過這次合體騎車活動，凸顯在新竹騎腳踏車，需要更多資源投入。「新竹是國際城市、科技城市，絕對不能是個被過度包裝的城市。」

江啟臣指出，世界許多主要城市都在推動綠能等交通政策，新竹也不能例外，尤其新竹是科技城市。他說，臺灣是自行車王國，臺中又是自行車最大的廠商與製造商的所在地，捷安特等國際品牌就在臺中，把台灣身為自行車王國的美譽，真正落實在如新竹這樣的地方，「這是任何一個政治人物，尤其是民意代表，需要去爭取的。」

江啟臣強調，新竹地小、路不大、人潮多，如果大家都開車，交通必是問題。透過自行車分散交通擁擠很重要，更能發展綠能。有電動輔助功能的自行車則能讓騎乘更加舒服、成為享受。他說，新竹許多風景優美的地方，腳踏車車道如建置得當，會增加大家騎乘意願。期望這個政見未來新竹市府能落實。

何志勇直言，民進黨在新竹執政七年多來，廣告做得很好，但基礎建設遠遠不足。他指出兩點：首先，大型公共建設不夠；第二，小型公共建設缺乏維護。例如，公園翻修第一時間或許能給人好印象，但實地走訪卻發現雜草叢生，遊具也都壞掉未修理。

何志勇進一步表示，除了交通問題外，新竹還有很多問題要解決。新竹是個年輕的城市，小朋友就學是大問題，尤其在全台灣家戶所得、平均所得最高的關埔重劃區，那裡的小孩子很多，但學校裡的名額有總量限制，家長都非常擔心。

最後，何志勇提到，新竹相當擁擠，竹科更有18萬人口，如何讓新竹成為下班後能好好休閒放鬆的地方，都是需要著墨努力。

