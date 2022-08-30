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柯文哲狂問「要不要投給黃珊珊」　王世堅：感情跟理性還在掙扎啦

▲▼柯文哲市政總質詢，王世堅送禮 柯文哲反問王世堅會不會投黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

年底台北市長選戰呈現三角督，國、民兩黨紛紛推出參選人蔣萬安與陳時中，獲民眾黨支持的黃珊珊也於日前請辭參選。曾說過感情上百分之百支持黃珊珊的民進黨台北市議員王世堅，今日詢問台北市長柯文哲是否會放棄黃珊珊，結果柯文哲反質詢狂問「你要不要投給黃珊珊？」甚至嗆王世堅沒良心、道德。

柯文哲8年任期將屆滿，30日下午赴市議會進行最後一次市政總質詢，號稱「柯黑大魔王」的王世堅送上象徵最差市長獎「小金人」與「漢堡」禮物。

▲▼柯文哲市政總質詢，王世堅送禮 柯文哲反問王世堅會不會投黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王世堅送「漢堡」禮物給柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

王世堅表示，過去看過白色力量的人都臨表涕泣，除了他自己比較機警，沒有被騙，但至今還是有很多人深信不疑，包括曾與他共事的黃珊珊，這2、3年在市府幫忙做很多事，「你於公於私都不該放棄黃珊珊。」他質疑柯文哲最後可能放棄黃珊珊，「我以跟黃珊珊將近20年同事來看，我覺得這是人格問題。」

只見柯文哲不斷跳針狂問「你要不要投給黃珊珊」、「我一定投給黃珊珊，你要不要投給黃珊珊？」王世堅回應，「感情跟理智還在掙扎啦！」而柯文哲則不悅地批評「不可以這樣，你（王世堅）就沒良心啊！你沒有道德！講一大堆，你自己又不投給黃珊珊，你講什麼東西？」王世堅聽聞後批評柯文哲反質詢，議長陳錦祥也趕緊提醒柯文哲。

最後，王世堅表示，如果柯文哲放棄黃珊珊，跑去「藍白合」的話，就是嚴重的人格問題，是北爛的行為，所以送上8個字「輸贏不論，氣魄仍在」並要柯文哲好好深思這8字。但柯文哲仍不斷回擊「我一定投給黃珊珊，你要不要投給黃珊珊？你要先回答啊！哼，不敢回答。」

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