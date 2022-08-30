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張善政主持專案計畫涉抄襲　鄭運鵬批不可思議：請公開說清楚

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（30）日受訪時，針對張善政專案報告涉及抄襲爭議指出，請計劃主持人張善政先生以最嚴格標準檢視此案，公開說清楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對張善政專案報告涉及抄襲爭議，鄭運鵬請他以最嚴格標準檢視此案，公開說清楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對媒體競相報導，國民黨桃園市長參選人張善政任職宏碁副總期間專案報告涉席抄襲爭議，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬30日指出，媒體報導可能內容會有出入，但請計畫主持人張善政先生說明清楚，因為這是獲利行為，是政府的財產、人民的納稅錢，希望用最嚴格標準檢視此案，公開說明清楚。

鄭運鵬表示，看了這個報導，覺得最離譜的地方，張善政先生在擔任宏碁集團副總時，去跟政府投標計畫主持的內容，三年的計劃裡面，金額高達5千7百餘萬元，這是政府的公帑，他用抄襲方式拿來獲利，拿來獲利就跟大家所質疑的學生的事件就不一樣了，張善政先生當時貴為集團副總，也是計畫主持人，三年的計劃5千7百多萬，用抄襲台灣知名週刊、國外的內容，這樣就可以向政府領5千7百多萬的獲利，令人不可思議。

鄭運鵬認為，張必須要向宏碁集團來說明，宏碁集團絕對不需要賺這種抄襲與政府補助這種獲利，他身為宏碁集團主持人為什麼會破壞人家的商譽。第二，被他引用抄襲商業週刊等這些期刊，週刊是花了很大的成本請記者去做深入分析，他直接抄過來向政府請款，這是什麼樣的倫理。第三，他也要跟政府機關說明清楚，為期三年的計畫，尤其最後一年好像只有六頁，就可以領兩千萬，這都是政府的公帑。

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（30）日出席桃園市冰菓冷飲服務職工會年度教育訓練會議，與員工代表座談。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭運鵬30日出席桃園市冰菓冷飲服務職工會年度教育訓練會議，與員工代表座談。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬強調，建議張善政先生把這個案子說明清楚到底是怎麼回事？如果有毀壞人家的商譽，有引用到人家的智慧財產，應該要向人家道歉，並思考如何賠償。第二，張還沒有登記，不會要求他為這個退選，請他寫個政見，未來如果市民支持他擔任市長，他如何阻止像張善政先生做計畫主持人這樣子用剪貼抄襲方式，向政府標案請款獲利的政策。希望他列入政見裡面，這兩點我也呼籲張善政先生盡快提出說明，用同樣的標準來檢視自己，告訴大家來如何防止他過去的採購弊端。

鄭運鵬也認為，張善政先生過去一直強調誠信問題，針對抄襲爭議，我覺得媒體報導內容可能會有出入，請張善政先生說明清楚，因這是獲利的行為，涉及不當獲利，這是政府的國庫、政府的財產與人民的納稅錢，希望用最嚴格的標準來檢視這個案子，公開說明清楚，未來如何防弊自己過去的弊端，來給市民參考。

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