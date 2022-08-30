向關聖帝君上疏文清白參選　宋國鼎完成登記選苗栗縣長

▲時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎，30日完成登記前偕同黨內３名議員候選人，到苗栗市玉清宮向關聖帝君上疏文，宣示清白參選。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導



時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎偕同黨內3名縣議員參選人，30日上午完成登記，登記前他們先到苗栗市玉清宮參拜，還鄭重上疏文向關聖帝君宣示，在神明的見證下，宣示清白參選、一心為民的決心。

宋國鼎偕縣議員參選人葉忠倫、吳翌立、林志豪，於30日上午10時，先到苗栗玉清宮參拜，以三跪九叩之禮，上疏文敬稟玉清宮關聖帝君「一心為民，清白參選」的決心，有數十位支持者到場助陣，隨後以腳踏車隊形式，共同前往候選人登記處登記。

宋國鼎表示，對於近日其他候選人不斷操作民調棄保，提出空畫大餅、欺騙人民的口號政見感到相當遺憾，選民在意的是，誰真正關心縣民在乎的事，誰能夠保護人民的生活，他奉勸競爭對手停止愚弄人民的行為，否則最終將被人民棄保。

宋國鼎還說，根據審計報告，苗栗去年度計入挪用特種基金後的實質負債，並沒有比劉政鴻前縣長改善太多，甚至挪用特種基金的借款還超過劉前縣長，在這種惡劣的財政狀況下，繼續天馬行空拋出政策組合肉，根本是不負責任的做法。

宋國鼎強調，時代力量這次推出的候選人，包含林志豪、葉忠倫、吳翌立三位議員候選人，都是育有子女、40歲的中堅世代，會共同扛起帶領苗栗向前的責任，讓年輕新世代帶頭，讓苗栗好起來。

▲▼時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎，30日完成登記前偕同黨內３名議員候選人，到苗栗市玉清宮向關聖帝君上疏文，宣示清白參選。（圖／記者蔡文淵翻攝）

