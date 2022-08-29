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校務營運卓越深獲肯定　李天祥續任崑山科大校長

▲崑山科技大學李天祥教授，因校務營運績效卓越，由董事長曾韋龍親自頒發續聘聘書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學李天祥教授，因校務營運績效卓越，由董事長曾韋龍親自頒發續聘聘書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學李天祥教授自2018年起擔任校長已屆滿４年，不僅頻創佳績，爭取教育部及產官學研合作經費上都有亮眼成果，維持招生優勢，校務營運績效卓越，歷年均能有資金結餘，25日由董事長曾韋龍親頒續聘聘書，李天祥校長也承諾，將持續帶領全校教職員工前進，不僅延續辦學佳績，也少子化讓危機變轉機！

▲崑山科技大學李天祥教授，因校務營運績效卓越，由董事長曾韋龍親自頒發續聘聘書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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李天祥校長在崑大任職20餘年，擔任過研發長、國際長及國際學院院長，自2006年起兼任副校長12年，行政經歷豐富，2018年接任校長起便頻傳佳績，連續5年榮獲高教深耕補助，學生補助經費平均受益度蟬聯私立科大全國第一；《遠見》公布2022企業最愛私立科大中，榮獲「觀光休閒類」畢業生企業評價全國TOP5，更是私立科大第一；教育部「大學社會責任」USR實踐計畫，官田與永康兩項計畫案榮獲2022年第三屆《遠見》USR大學社會責任在地共融組首獎及生態共好組楷模獎的殊榮，成績為全國最佳。

在重視實作的技職教育環境中，李天祥校長重視學生的學習或實習場域，必須接軌業界，因此也積極爭取教育部補助，近年建置了「國際咖啡認證中心」、「時尚藝廊」，更持續推動產學合作，與知名麵包師傅吳寶春共同啟用「烘焙類產線」，「吳寶春烘焙學院」，還與群創科技合作成立「群創光電先進封裝COG實驗室」培育人才，並重金禮聘國際名廚江振誠、時尚教父洪偉明、「臺北世大運神片導演」劉耕名及國際名模林韋君等業界大師，擔任講座教授或客座教授，親自帶領學生實作。

▲崑山科技大學李天祥教授，因校務營運績效卓越，由董事長曾韋龍親自頒發續聘聘書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑大不斷挹注軟硬體設施，充實學生學習環境與資源，也讓畢業生投入業界後表現良好，屢屢受到肯定。《遠見雜誌》調查2021企業最愛私立科大，該校大幅成長進步，躍升中部以南第2名。根據104人力銀行2021年11月調查，該校逾8成6畢業生平均月薪高於3萬元，逾5成畢業生高於4萬元，為中南部私立科大第一。

▲崑山科技大學李天祥教授，因校務營運績效卓越，由董事長曾韋龍親自頒發續聘聘書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李天祥校長表示，接獲續聘聘書，除了感謝董事會及教職員工對他的肯定與支持，也坦言壓力相當大，在面臨少子化危機的時期持續扛下辦學重擔，仍是一項艱鉅的挑戰，今後將持續在少子化浪潮中突破困境，不僅「固本」，更要加強與國際的交流與連結，拓展國際學生，期許崑大能夠永續經營與發展，善盡教育使命。

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