布農族佳心舊部落再現計畫　全球卓越建設獎奪文化資產類銀獎

▲「布農族佳心舊部落再現計畫」於全球卓越建設獎奪得文化資產類銀獎，讓世界看見台灣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「國家卓越建設獎」素有建築界奧斯卡的美譽，花蓮縣政府團隊在縣長徐榛蔚的帶領下，橫掃2022國家卓越建設獎六項大獎，19日於台北君悅飯店舉行頒獎典禮，縣府分別獲得最佳環境文化類金質獎，以及最佳規劃設計類2項金質獎、4項優質獎，典禮上更表揚花蓮縣政府「布農族佳心舊部落再現計畫」於全球卓越建設獎奪得文化資產類銀獎，讓世界看見台灣。

台灣於「2022全球卓越建設獎」奪得四項金獎與七項銀奬，花蓮縣政府提報的「Mai-asang Kasing /Jaxin Old Tribe（布農族佳心舊部落再現計畫）」榮獲文化資產類銀獎，19日由縣長徐榛蔚代表受獎。

▲徐榛蔚表示，獲得七項國家卓越建設獎，一項全球卓越建設獎，代表著花政府團隊與花蓮縣的家人們四年來共同努力得出的甜美果實。

「永續就是花蓮的日常!」徐榛蔚表示，花蓮縣政府近年來重視地方建設及地景藝術的融合，感謝中華民國不動產協進會長期推動國家卓越建設獎，透過各個公部門發揮台灣的硬底子、軟實力、真功夫，更感謝評委們給予地方耕耘的公務員最大肯定，以及建築師和不動產業者一個發揮的平台，讓獲獎者有機會接軌國際。

徐榛蔚談到，花蓮縣今年獲得七項國家卓越建設獎，一項全球卓越建設獎，每個獎項都代表著花蓮縣政府團隊與花蓮縣的家人們四年來共同努力而得出的甜美果實，成功沒有奇蹟也無法一蹴可幾，需要長久不斷的投入努力，未來縣府會持續傾聽民意，無論是在產業、能源、環境，我們也以實際行動建構宜居永續的智慧城市。

「花蓮縣原住民文創產業聚落空間改善工程」及「山海原石村 -花蓮縣原住民山海劇場與加路蘭廣場」勇奪「最佳規劃設計類」金質獎，「花蓮縣銅門村往慕谷慕魚道路復建工程」、及「縣193線19K+840~22K+500(南海四街至花蓮大橋段)拓寬工程」則獲得「最佳規畫設計類」優質獎。

▲徐榛蔚出席接受頒獎。

花蓮縣政府致力發揚在地族群文化之美，結合友善環境的永續策略，「花蓮縣原住民文創產業聚落空間改善工程」活化現有閒置空間，保存陽光電城既有的空間設計手法，以鋼構造增建需求空間，創造減碳減廢的建築營造，同時打造原住民族藝術文化創作交流平台與手作研習、教育、宣傳新場域；「山海原石村 -花蓮縣原住民山海劇場與加路蘭廣場」以海岸礁岩量體規劃，營造生態地景建築的視覺感與在地風貌，文化展演劇場空間結合旅宿服務，鏈結東海岸觀光軸帶，提升展演場域與在地生活空間之旅遊體驗，以現地土方平衡，營造減碳減廢的生態景觀工法。

「花蓮縣璞石閣畜牧生質能源中心」榮獲「最佳環境文化類」金質獎，花蓮成立全國首座畜牧業糞尿沼氣發電設施，可集運花蓮縣瑞穗、玉里等地區11家畜牧場產生糞尿進行處理，每年約可處理10萬噸畜牧糞尿廢水，改善畜牧業廢水與異味的問題。該中心每年預估可產出87.6萬度電，相當於250戶住家一年用電量，且可依環保署「溫室氣體抵換專案管理辦法」申請微型抵換專案，每年約可取得6,000噸碳權減量額度，減碳效益相當於16座大安森林公園。

「花蓮縣銅門村往慕谷慕魚道路復建工程」計畫範圍全長 324 公尺，面積 9,845 平方公尺，因颱風及大雨侵襲，導致邊坡崩塌造成道路中斷以及隧道洞口坍塌，透過地質分析，找出最適合的工法，提升坡面穩定性與耐久性，透過縝密的規劃建立完善的排水系統，提高整體坡面之抗沖蝕能力，並減少土石方數量，減低對自然生態和景觀的破壞；隧道出入口設置智慧號誌，節省維護資源，降低運作成本。

「縣193線19K+840~22K+500（南海四街至花蓮大橋段）拓寬工程」施工路段原為20公尺寬，長2,660公尺，路況過於狹窄且無機慢車道，車輛常競相爭道危及行車安全與車流速度，因此辦理拓寬改善，雙側拓寬30公尺，車道配置為雙向各2快車道、1機慢車道，打造全線總長2,660公尺的寬敞健全的地區公路系統，更增設自行車道、人行步道、中央分隔島綠化等友善環境空間；排水箱涵解決易淹水區域排水問題;全區人行道照明設備採用LED燈、再生綠建材路緣石及界石，造型路燈成為在地吸睛的裝置藝術。

花蓮縣警察局「警勤科技大樓暨綜合大樓」，其計畫構想係基於有效利用基地空間，發揮最大建物連結功能及強化建物耐震，內部將精進科技刑案偵查及鑑識專業能力，達成勤務指揮機動化、治安管理智慧化、事故控制即時化、勤務運作數位化之現代科技防衛城；營造更具現代化、科技化並兼具前瞻性、未來性，有效率的執法環境。

