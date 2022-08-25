為永續發展發揮重大影響力　崑山科大攜手TAISE簽署倡議書

▲崑山科技大學落實大學社會責任，與財團法人台灣永續能源研究基金會(TAISE)簽署「大學永續發展倡議書」，為永續發展發揮重大影響力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學落實大學社會責任，25日與財團法人台灣永續能源研究基金會(TAISE)簽署「大學永續發展倡議書」，這是繼2018年簽署意向書後，二度攜手共同為追求永續發展而實踐具體行動，持續以實踐ESG、推動聯合國永續發展目標為己任，發揮重大影響力。

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崑山科大與TAISE簽署「大學永續發展倡議書」，由李天祥校長與簡又新大使代表簽約，常務委員蔣本基教授、鐘俊顏副校長一同見證儀式，該校在倡議書中承諾，將於校園內建置永續發展專責單位，使永續發展納入校務中長期規劃中，並定期發布大學永續報告書。此外，將教學、研究與服務全面鏈結聯合國永續發展目標，透過強化在地連結、逐步接軌國際。最後，更落實環境永續，透過定期盤點與揭露用電或排碳狀況、投入資源，減少溫室氣體排放與減緩對氣候的影響，針對氣候變遷採取具體行動，至少於2050年前達成校園碳中和、100％使用再生能源，制訂相關調適策略，使校園、教職員生能適應氣候變遷造成的影響性。

活動除了簽署倡議書、安排簡又新大使進行專題演講外，並參觀崑山科大的綠能設施，包括「中水淨化暨再利用系統」及「綠能屋」。該校利用中水系統將中水回收再利用，水量一年平均達4萬噸以上，即便面臨枯水期，也不愁無水可用，目前每日可處理150噸之廢水，一年為學校省下約40萬的水費，而回收淨化每噸中水用電量不超過0.32度，節水、節電效果皆顯著。而綠能屋作為「智慧綠能環控實踐基地」總部，整合太陽能光電乙級技術士術科考場、綠能驅動中水淨化系統、太陽能供電PET回收環保系統、圖書館智能節能照明等既有場域，提供具備智慧創新與整合實作的培育環境。

李天祥校長表示，該校致力於永續環境、社會實踐及在地關懷已行之有年，2018年與2019年通過3件教育部「大學社會責任」USR實踐計畫，獲得逾1800萬的補助；2020年以「既培力也使力－以人才培育為底蘊創生新官田」、「永康工業區及鄰近區域暨國際化綠色需求和永續發展」、及「南關線的飲食文化學堂—慢．食．行．旅計畫」等三案通過計畫補助。

其中，官田與永康兩項計畫案榮獲2022年第三屆《遠見》USR大學社會責任在地共融組首獎及生態共好組楷模獎的殊榮，成績為全國最佳。該校更連續二年分別榮獲「2020第十三屆TCSA臺灣企業永續獎」大學USR永續方案組—銅獎、以及「2021 TSAA台灣永續行動獎大學組」永續城市金獎，證明師生團隊利用專長及所學回饋服務社會，為實踐大學社會責任的典範。

因此，建立大學永續發展聯盟，攜手擬定永續發展策略與行動方案，崑山科大期待拋磚引玉，推動各大專院校重視大學治理、環境永續與社會共融議題，促使社會朝永續發展的目標邁進。