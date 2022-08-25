台中房思琪再+1！學姐曝狼校長「自比皇帝」：國三被控制到高一

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《資優班導師是狼！國二女遭性侵 「台中房思琪」忍25年控明星校長》，在人本基金會和台中市議員陪伴下，台中一名A女揭露自己25年前讀資優班時，多次遭班上黃姓導師性侵的遭遇。事情一出，A女有位學姐也道出過去，「我也是狼師的受害者之一」，並曝光狼師「慣用3手段」，希望父母留心。

A女日前出面指控，25年前就讀台中某知名國中資優班時，多次遭班上黃姓導師性侵，地點包括班級教室、保健室、校史室、電腦教室，甚至班遊的旅館、黃男車上，甚至要求不得分手，否則將進行報復，並指該名狼師已經成為台中某所國中校長。

長大後的她決定勇敢站出來，為自己平反，並依循性平法，向台中市教育局提出申訴。但性平調查期間，狼師擔心影響退休，頻頻騷擾A女，讓她相當崩潰，正式出面召開記者會，曝光狼師多年前的惡行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但A女並非唯一的受害者！人本粉絲團「人本教育基金會南部辦公室」23日貼文，開頭就下hashtag「#台中某國中資優班性侵事件」、「#學姐的心聲」，原來是有學姐看到A女勇敢揭發狼師惡行，也決定曝光過去受害經歷聲援，「這是一篇聲援A生學妹的聲明，我也是狼師的受害者之一。」

▲A女呼籲有其他相同遭遇的學姐、學妹勇敢站出來。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

該位學姐指出，當她看到新聞稿中描述黃師的手段，覺得非常驚悚，「因為跟對我的手段八九分像，只是我受害的歷時沒有這麼長久，性侵程度不太一樣。」也說自己對A女滿懷愧疚歉意，「因為我的隱匿與姑息，似乎磨練了狼師的手段，因為他用在學妹身上的手段佈局更嚴謹，令人背脊一涼。​」

接著，學姐分析並揭露狼師「慣用3手段」，首先是「#以資優之名及製造關愛拉攏父母／#給予特權或禮物拉攏學生​」，再來「#兩面手法孤立小孩，加強父母的信任」，最後是「利用獨處機會，#以專寵之名步步進犯」。此外，狼師還會以皇帝嬪妃的比喻，製造專寵的尊榮，「就在這種擁有專寵的讚美，與失寵的詛咒之間，我就這樣被精神操弄著，從國三到高一發展著這種弔詭的關係。」

▲有學姐發聲明聲援A女。（圖／翻攝自Facebook／人本教育基金會南部辦公室）

不過，她慶幸自己上了高中後，就漸漸意識到詭異關係，所以在滿16歲之前，就順利脫離魔掌，「他可能也意識到，我不是當年那麼好操控的小女生了，又或者他已經物色好下一個專寵了？所以我就順利斷了跟他的關係。」但她也很後悔沒有揭發狼師行徑，「當房思琪事件發生，我只是害怕地擔心著被別人聯想到當年的我。」

回想起這段過去，她的身體還是會不自覺地冒冷汗，但在先生的安慰下，「這回我必須有勇氣地挺勇敢的學妹一把！至少我離這個傷痛比較久遠，而我也多麽希望這個傷痛僅止於我跟學妹和那個大我們兩屆的學姐，就我們三個人就好了，不要再多了，好可怕…​…」

據悉，事情爆出後，人本基金會曾指控教育局失職，因為並未將黃校長（當年任導師）停職，只叫他請假迴避，黃校長還出席母親節活動、畢業典禮，甚至先前已提報8月1日屆齡退休。教育局則澄清，此案由「性別平等教育委員會」審辦，此委員會開會討論認為此事年代久遠，須調查相關事證及相關人，建議教育局不予受理其退休申請。目前當事人留職停薪、靜待調查。