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台南市議會中秋勞軍　郭信良議長：感謝有你

▲台南市議會辦理中秋敬軍慰問，郭信良議長致贈陸軍203旅、陸軍南測中心、台南憲兵隊及北門查緝隊等單位慰問金及麻豆文旦禮盒。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會辦理中秋敬軍慰問，郭信良議長致贈陸軍203旅、陸軍南測中心、台南憲兵隊及北門查緝隊等單位慰問金及麻豆文旦禮盒。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會29日辦理中秋敬軍慰問，郭信良議長致贈陸軍203旅、陸軍南測中心、台南憲兵隊及北門查緝隊等單位慰問金及麻豆文旦禮盒。

台南市議咱許至椿、吳通龍、尤榮智、楊中成、蔡秋蘭、陳碧玉、蔡淑惠、杜素吟、黃麗招、方一峰、陳怡珍、李中岑、林易瑩、趙昆原、李啟維等議員也出席表達對國軍的敬意，蔡旺詮及林美燕議員則由服務處人員代表到場。

郭信良議長細數國軍們對國家的奉獻，除了負擔守家衛國的責任，在水情吃緊時，國軍支援供水、運水的任務；若豪雨致災，則協助國人清理家園，更不要說近幾年國軍官兵及軍職醫護人員擔任防疫先鋒，支援快篩國家隊及1922防疫專線的工作，讓人由衷說一句：「感謝你們。」

郭信良議長並提及今年國防部以「軍民Together‧守護家園Forever」為軍人節宣傳主軸，對照台灣受到中國文攻武嚇的處境，讓人深深感到國軍存在的重要。因為軍人們現代化、專業化的訓練，以及挺身為國的精神，全國民眾才能享有安全、和平的生活。

郭信良議長也藉此次中秋敬軍活動，當面拜託軍方長官們除了給予官兵精實的訓練，對於設備的汰換、營舍的整建等，都要與時俱進，同時要關注國軍們的心理健康，讓他們更有戰力、有尊嚴，提升身為國軍的榮譽感。

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