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在柬遭槍殺前最後PO文吐心聲　角頭「衡仔」愛心善舉意外曝光

▲▼ 程衡 。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

▲柬埔寨金邊28日晚間傳出槍擊案，3名死者均為台南人，其中程姓死者臉書也曝光。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

記者黃宥寧／台北報導

柬埔寨金邊一間公寓28日晚間7時許發生槍擊案，警方在公寓房間內發現3名台灣死者，且均來自台南。其中26歲程姓死者臉書也曝光，其臉書最後一篇貼文感嘆寫下：「得失隨意，皆為歷練」，他的友人也紛紛留言哀悼。對此，他更曾PO文募款，買800公斤狗糧發放至台南地區狗園，不難看出他柔情愛心的一面。

綽號「衡仔」男子，2022年2月25日出境，目的地柬埔寨，有毒品、恐嚇取財、殺人未遂、妨害自由、強盜、組織犯罪防制條例等素行，其最後一篇臉書更新在今年7月21日，感慨寫下：「把人看清不如把人看輕，把事看透不如把事看淡，得失隨意，皆為歷練」，似乎想表達在柬埔寨的日子過得不是太如意，他的死訊隨著新聞報導，也讓許多友人前往他的臉書底下留言哀悼。

▼程姓死者雖滿身刺青也有柔情一面，曾為流浪狗募款買飼料。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

▲▼ 程衡 。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

程男雖然滿身刺青看似不好親近，但他也有鐵漢柔情一面，臉書發過多篇為孤兒院、流浪狗募款買物資，甚至邀請「志同道合」親友也一起加入，更說希望能以棉薄之力回饋社會，令人相當感心。

據悉，3名死者都是台南地方角頭成員，似乎是為博弈版圖衝突遭大陸潮州幫突襲爆頭槍殺，一旁散落短槍、子彈、毒品，桌上更放一罐台灣味甜點「牛奶花生」，如今橫死他鄉，詳細案發過程仍有待進一步釐清。

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